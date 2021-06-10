Звезда. Эксперт? Амбассадор?

Куда податься Криштиану Роналду.

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен с прошлого года на нынешний, поэтому в его названии можно встретить как 2020, так и 2021 год. Этот Евро, судя по всему, станет последним в составе сборной Португалии для Криштиану Роналду — ярчайшей звезды современности, которому в феврале исполнилось 36 лет. Именно на его примере интереснее всего проследить дальнейший, посткарьерный путь игрока XXI века.

Прежде история была более-менее понятной. Те футболисты, которые не хотели переходить на тренерскую работу, становились телевизионными экспертами, с развитием соцсетей — блогерами. Но в последнее время появилась новая ипостась — амбассадоры букмекерских контор. Пока из компаний, легальных на постсоветском пространстве, крутой футбольный представитель есть только у 1xbet: букмекерская контора заключила контракт с Андреа Пирло, великим итальянским полузащитником. Контракт с ним был подписан в 2019 году, сразу после того, как букмекер стал партнером итальянской Серии А.

Пока официальные футбольные представительства и ассоциации активно противодействуют связи спортсменов с букмекерскими компаниями. В отношении Златана Ибрагимовича в 2018 году английская футбольная ассоциация даже начала специальное расследование, когда он разрешил использовать свое имя одной конторе, зарегистрированной на Мальте. Но все решилось «бескровно» — швед боснийского происхождения ушел из «Манчестер Юнайтед», а мальтийцы оперативно убрали его упоминание со своего сайта.

Если бы подобная ситуация произошла сейчас, то вряд ли противодействие футбольных властей было бы столь серьезным. Роль букмекеров в футболе растет с каждым годом — прежде всего как рекламодателей и спонсоров. Параллельно телевидение теряет свои позиции как школа экспертов. Трансляции более востребованы в интернете, но лишь немногие бывшие игроки способны с ходу стать комментаторами, сначала нужно бы пройти школу студий и более простых прямых эфиров.

Как бы там ни было, Криштиану — самый желанный приз среди завершающих карьеру футболистов. Пока португалец, правда, явно не выказывал желания повесить бутсы на гвоздь. Однако сам тот факт, что те же букмекеры больше не рассматривают его в качестве главного претендента на «Золотую бутсу» (приз лучшему игроку Евро), говорит о том, что конец эпохи Криштиану близок. С другой стороны, Евро — это отличный шанс для звезды опровергнуть прогнозы скептиков и громко хлопнуть дверью.