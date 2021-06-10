"Поддержать"
Тренды:
Новости
Звезда. Эксперт? Амбассадор?
"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
Паралимпийская сборная Украины завоевала 39 медалей на ЧЕ по легкой атлетике
Днепр снова станет судоходным: из Киева в Канев запустят теплоходы "Ракета"
Порошенко готовит контрудары по Зеленскому: Зеленский обещает классное шоу
Чего хочет Путин от Украины и чего будет добиваться любыми средствами
На Донбассе - агрессия РФ руками местных боевиков, уверены все больше украинцев
Агропроизводителям приготовится: правительство планирует увеличить налоги. Каковы будут последствия
COVID-19: печальные цифры и оптимистичные ожидания
Фантастические книги, которые заставляют задуматься PR
Политкачели дня: звонок Байдена, потуги Германии и "открытая дверь" НАТО
Автозапчасти от А до Я PR
Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене блогера Шария.
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Пенсию будет по-прежнему доставлять Укрпочта: постановление Кабмина
Все новости
Спорт / Футбол

Звезда. Эксперт? Амбассадор?

10:35, 10 июн 2021
51
Версия для печати

Куда податься Криштиану Роналду.

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен с прошлого года на нынешний, поэтому в его названии можно встретить как 2020, так и 2021 год. Этот Евро, судя по всему, станет последним в составе сборной Португалии для Криштиану Роналду — ярчайшей звезды современности, которому в феврале исполнилось 36 лет. Именно на его примере интереснее всего проследить дальнейший, посткарьерный путь игрока XXI века.

Прежде история была более-менее понятной. Те футболисты, которые не хотели переходить на тренерскую работу, становились телевизионными экспертами, с развитием соцсетей — блогерами. Но в последнее время появилась новая ипостась — амбассадоры букмекерских контор. Пока из компаний, легальных на постсоветском пространстве, крутой футбольный представитель есть только у 1xbet: букмекерская контора заключила контракт с Андреа Пирло, великим итальянским полузащитником. Контракт с ним был подписан в 2019 году, сразу после того, как букмекер стал партнером итальянской Серии А.

Пока официальные футбольные представительства и ассоциации активно противодействуют связи спортсменов с букмекерскими компаниями. В отношении Златана Ибрагимовича в 2018 году английская футбольная ассоциация даже начала специальное расследование, когда он разрешил использовать свое имя одной конторе, зарегистрированной на Мальте. Но все решилось «бескровно» — швед боснийского происхождения ушел из «Манчестер Юнайтед», а мальтийцы оперативно убрали его упоминание со своего сайта.

Если бы подобная ситуация произошла сейчас, то вряд ли противодействие футбольных властей было бы столь серьезным. Роль букмекеров в футболе растет с каждым годом — прежде всего как рекламодателей и спонсоров. Параллельно телевидение теряет свои позиции как школа экспертов. Трансляции более востребованы в интернете, но лишь немногие бывшие игроки способны с ходу стать комментаторами, сначала нужно бы пройти школу студий и более простых прямых эфиров.

Как бы там ни было, Криштиану — самый желанный приз среди завершающих карьеру футболистов. Пока португалец, правда, явно не выказывал желания повесить бутсы на гвоздь.  Однако сам тот факт, что те же букмекеры больше не рассматривают его в качестве главного претендента на «Золотую бутсу» (приз лучшему игроку Евро), говорит о том, что конец эпохи Криштиану близок. С другой стороны, Евро — это отличный шанс для звезды опровергнуть прогнозы скептиков и громко хлопнуть дверью.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мультимедиа
Смотреть еще
Кино / Фото
Вчера, 23:55
"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
ВР приняла решение увековечить память детей, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ
ВР приняла решение увековечить память детей, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены