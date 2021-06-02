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Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали

23:20, 02 июн 2021
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11-летняя девочка по имени Сеенлада Супат каждую неделю играет на синтезаторе для обитателей зоопарка в Бангкоке. Она хочет скрасить одиночество животных, которые соскучились по людям из-за пандемии, и одновременно пытается побороть страх публичных выступлений. Об этом пишет Медуза.

В результате, кажется, все в выигрыше.
Иногда животные подходят совсем близко и даже мешают играть, но Сеенладе это даже нравится — выходит, звери играют вместе с ней.
Особенно музыка девочки нравится лемурам: они не просто подходят поближе, а начинают расхаживать по клавишам синтезатора.
В администрации зоопарка утверждают, что музыка хорошо влияет на настроение животных — одним она действительно нравится, а другим она кажется как минимум любопытной.




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