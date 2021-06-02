Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали

11-летняя девочка по имени Сеенлада Супат каждую неделю играет на синтезаторе для обитателей зоопарка в Бангкоке. Она хочет скрасить одиночество животных, которые соскучились по людям из-за пандемии, и одновременно пытается побороть страх публичных выступлений. Об этом пишет Медуза.

В результате, кажется, все в выигрыше.

Иногда животные подходят совсем близко и даже мешают играть, но Сеенладе это даже нравится — выходит, звери играют вместе с ней.

Особенно музыка девочки нравится лемурам: они не просто подходят поближе, а начинают расхаживать по клавишам синтезатора.

В администрации зоопарка утверждают, что музыка хорошо влияет на настроение животных — одним она действительно нравится, а другим она кажется как минимум любопытной.











