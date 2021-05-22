Я в IT-шники пойду, пусть меня научат: перспективные профессии

Уже через пять лет в Украине будут наиболее популярны профессии, связанные с менеджментом по продажам и персоналу, агросектором, IT-сферой, экологией, сферой услуг, а также рабочие специальности. В последней отрасли особенно популярны будут те, которые касаются автомобильного ремонта. Об этом говорится в издании "Сегодня".

Менеджеры по продажам, по персоналу, маркетологи, юристы – это так называемые синтетические специалисты, которые сами ничего не производят. Но такие профессии будут востребованы всегда, говорит старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

"Большие компании заходят на рынок Украины и хотят занять долю рынка. Качественных сотрудников всегда будут забирать в компании на высокие оклады. Пандемия в данном случае потребует от этих специалистов готовность менять свой рабочий уклад и поддерживать стабильность работы компании (даже моральный дух)", – объяснил специалист.

В свою очередь IT-сектор остается самой перспективной сферой – как по зарплатам, так и по количеству вакансий. "Наиболее востребованное направление, которое будет актуально в течение следующих 5-10 лет, – это определенно IT. Сфера многогранная, так что компаниям нужны все: от разработчиков ПО до обслуживателей IT-инфраструктуры. Зарплаты здесь самые интересные: доход хорошего специалиста сопоставим с зарплатой руководителя высшего звена из других сфер", – говорит бизнес-эксперт Сергей Сароян.

При этом есть один нюанс. Обучение по таким специальностям в Украине пока не современное, поэтому будущим специалистам советуют отправиться за знаниями за границу.

По словам Берковича, на Западе уже несколько лет очень модным является биохакинг – что придет и в Украину. "Экологи будут очень важны. Не зря многие компании указывают в своих отчетностях экологичность, и это является триггером для выбора покупки акций. Учитывая опасения мира за влияние майнинга криптовалют на экологию, можно ждать, что это направление и специалисты будут развиваться в будущие годы", – объясняет эксперт.

Популярной будет сфера услуг и рабочие специальности. В первую очередь, всегда будут востребованы специалисты в индустрии красоты.

Кроме того, будут нужны психологи. Эта профессия вряд ли будет высокооплачиваемой, но без работы через пять лет такие специалисты не останутся.

"В стране культура развивается, несмотря на страшные периоды жизни людей после 2014 года, включая военное время и кризис пандемии. Открывается все больше центров с психологическим уклоном, например, на понимание детей или на психологический досуг. Как инструкторы по йоге стали привычным явлением в нашей стране, так и психологи будут нужны", – отмечает Беркович.

Кроме того, не исчезнет и спрос на рабочие профессии в Украине. Особенно будут необходимы мастера по починке автомобилей. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто будет хорошо понимать электронику и качественно чинить простые поломки в автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2021 года работодатели наиболее активно искали продавцов-консультантов, грузчиков, менеджеров по продажам, курьеров, охранников и водителей такси. Из-за того, что уровень зарплат в столице и городах-миллионниках все еще существенно отличается от регионов, иногда соискателям выгодней с финансовой точки зрения мигрировать в большие города или искать работу вахтовым методом, даже с учетом расходов на транспорт, проживание, коммунальные услуги и т.д.

Напомним

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают разработчики, которые владеют языком С++. Они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 168 тыс. грн.

В Украине официально безработными числятся 401 тыс. человек. За все время карантина такой статус получали около 1 млн человек, 665 тыс. из них трудоустроились.







