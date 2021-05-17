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Продаётся действующий вулкан, всего за полмиллиона долларов

20:00, 17 май 2021
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В Исландии выставили на продажу участок земли на полуострове Рейкьянес. На нем расположен действующий вулкан Фаградальсфьядль. Об этом пишет Bloomberg.

Вулкан начал извергаться весной 2021 года. Владелица земли, на которой расположено фермерское хозяйство Храун, Анна Тордис Гудмундсдоттир уже сообщила, что получила два предложения о покупке.
По ее словам, эта земля принадлежала ее семье в течение нескольких поколений. Она хочет, чтобы там построили "что-то хорошее для публики".
Геологи, как отмечает Bloomberg, говорят, что извержение вулкана может продолжаться в течение нескольких лет. При этом он находится всего в часе езды от столицы Исландии Рейкьявика.
Пробуждение вулкана уже привлекло многих туристов, отмечает издание. В апреле число проживающих в гостиницах иностранцев увеличилось почти в три раза по сравнению с годом ранее.
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир сообщила телеканалу RUV, что власти страны не планирует покупать землю, но новые владельцы должны будут предоставлять людям доступ к участку. Она также сказала, что власти Исландии выделят 70 млн крон (564 тысячи долларов) на создание инфраструктуры на этом месте.
Справка
Вулкан Фаградальсфьядль (дословно - "гора в пестрой долине") проснулся 19 марта. После этого туристы со всего мира стали съезжаться на полуостров Рейкьянес, чтобы полюбоваться.
В начале апреля была обнаружена новая трещину у Фаградальсфьядля. Местные власти эвакуировали туристов от подножия вулкана. Новая трещина находится в 500 метрах от места первого извержения. По словам летчиков, ее длина достигает 500 метров.
В стране есть 32 вулканические системы, которые считаются активными - это наибольшее количество в Европе. В среднем там каждые пять лет происходят извержения.
Исландия расположена на Срединно-Атлантическом хребте - трещине на дне океана, разделяющего Евразийскую и Североамериканское тектонические плиты. Смещение этих плит частично вызывает интенсивную вулканическую активность Исландии.



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