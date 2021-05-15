Тероборона Украины решением СНБО усиливается на 10 000 человек

Войска территориальной обороны предлагается усилить на 10 000 бойцов. Об этом сообщил первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-полковник Михаил Коваль, рассказывая на форуме "Украина 30. Безопасность страны" о подготовленном законопроекте по организации и ведению теробороны, передает пресс-служба СНБО.

Он отметил, что документ был разработан межведомственной рабочей группой по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства с учетом опыта, приобретенного Украиной за семь лет гибридной российской агрессии, и опыта стран-членов НАТО.

По его словам, в частности, войска теробороны предлагается усилить на 10 000 человек.

Структура теробороны, будет состоять из военной и гражданской компоненты – общественных (добровольных) объединений.

"Добровольческая компонента очень важна. В связи с новым территориальным делением появились новые районы, новые территориальные общины, которые будут формировать свои добровольческие подразделения, – отметил Коваль. – Эти подразделения будут в единой системе управления, единой системе подготовки личного состава".

По словам первого замсекретаря СНБО, законопроект также регламентирует порядок применения оружия, боевой техники и специальных средств при выполнении задач теробороны.

Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Год назад экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос говорил, что на первом этапе состав теробороны будет насчитывать 80 000 бойцов: одна бригада на область плюс Киев. Через три-четыре года эта цифра должна, по мысли Кривоноса, увеличиться до 160 000, и в итоге до 250 000.



