Израильско-палестинский конфликт: ХАМАС просит перемирия, Турция обещает Палестине поддержку

Израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли, сообщается в Twitter армии Израиля. “Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ (армия обороны Израиля — ред.) в настоящее время атакуют сектор Газа”, — говорится в сообщении, передает The Times of Israel.

По словам израильских военных, около 160 летящих одновременно самолетов нанесли массированный удар по сети туннелей, вырытых группировкой ХАМАС под Газой, что стало крупнейшим израильским ударом с момента начала боевых действий в начале этой недели.

По данным армии обороны Израиля, в ходе этой воздушной кампании, продолжавшейся почти 40 минут, около 450 ракет было сброшено на 150 целей в северной части Газы. Военные заявляют, что они все еще работают над определением степени ущерба, нанесенного подземной инфраструктуре, которая, по словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, является “стратегическим активом” ХАМАСа.

В дополнение к воздушному удару, израильские танки, артиллерийские орудия и пехотинцы на границе с Газой провели сопутствующие удары по целям ХАМАСа, которые вышли во время штурма для атаки израильских целей. В общей сложности во время этого обстрела было выпущено около 500 артиллерийских снарядов, вместе с 50 танковыми снарядами. Палестинцы в Газе сообщают, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв.

По данным армии обороны Израиля, с момента начала боевых действий в понедельник из сектора Газа выпустили около 2000 ракет и минометных снарядов по Израилю. Военные говорят, что в течение ночи четверга и утра пятницы из Газы было выпущено 220 снарядов, 30 из которых не смогли пересечь границу.

По данным ЦАХАЛа, десятки ракет, летевших в сторону населенных пунктов, были перехвачены системой противоракетной обороны “Железный купол”. Однако несколько за ночь попали в густонаселенные районы, сообщается о 7 погибших со стороны Израиля.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что “операция продлится столько, сколько потребуется”, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с начала боевых действий в понедельник там погибли 115 палестинцев, и что 600 человек получили ранения.

13 мая три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля, но они упали в пустынной местности.

Вечером в пятницу, 14 мая, по территории Израиля выпустили три ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала на территории Сирии.

Также после атаки ЦАХАЛ, вечером в пятницу, ХАМАС объявил о готовности к перемирию с Израилем.

Реакция Турции

Турция будет поддерживать борьбу палестинцев с той же решимостью, с которой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Реджеп Эрдоган в обращении к нации в связи с началом праздника Ураза-байрам. Тезисы его речи приводит издание Hurriyet. https://www.hurriyet.com.tr/

“Мы скорбим и возмущены жестокостью Израиля, который является террористическим государством. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством выступаем против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме”, — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в секторе Газа.

“Израиль перешел все границы”, — заявил Эрдоган. “Если мы не немедленно остановим агрессию Израиля в Палестине, особенно в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета”, — добавил он.

По словам Эрдогана, Иерусалим является домом трех религий и общим наследием всего человечества. Он заверил, что Турция готова оказать активную поддержку каждой инициативе, которая будет предложена в этом направлении в рамках ООН, а также “взять на себя ответственность за мир и принести жертвы”.



