Хунта в Мьянме: лидеры стран АСЕАН потребовали прекращении насилия

Лидеры стран Юго-Восточной Азии заявили, что они договорились с главой военной власти Мьянмы о плане прекращения кризиса в этой стране. Как заявил журналистам, в Джакарте после саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин, достигнута договоренность "превзошла наши ожидания", передает УНН.

Что известно

Согласно заявлению председателя АСЕАН Брунея, достигнут консенсус по пяти пунктам — прекращение насилия, конструктивный диалог между всеми сторонами, назначение специального посланника АСЕАН по содействию диалогу, принятие помощи и визит посланника в Мьянму. В заявлении ничего не сказано об освобождении политических заключенных.

Что обсуждалось на саммите

В ходе саммита АСЕАН призвала к прекращению насилия в Мьянме и освобождения всех политзаключенных. “Ситуация в Мьянме невыносимая, — заявил президент Индонезии Джоко Видодо. — Насилие должно прекратиться, в Мьянме должны быть немедленно восстановлены демократия, стабильность и мир”.

На саммите, среди прочих, был и лидер военной власти Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн. Его приглашение в столицу Индонезии подверглось резкой критике. Противники военного переворота обратились в Интерпол с просьбой арестовать генерала во время его поездки и начать расследование преступлений против человечности. Это первая известная зарубежная поездка правителя Мьянмы после путча, который произошел в начале февраля.

Напомним

Военное руководство Мьянмы в последние недели все более увеличивает применения силы, подавляя любое сопротивление новому режиму. По оценкам организации по оказанию помощи заключенным AAPP, силовиками убиты уже не менее 739 человек, под стражей находится более 3,3 тысяч человек. Постоянно поступают сообщения о жестоких пытках.



