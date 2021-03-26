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Киевские гроссмейстеры Юлия Осьмак и Кирилл Шевченко - чемпионы мира среди студентов

23:00, 26 мар 2021
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Первая в истории шахматная "онлайн Универсиада" (1st FIDE World University Online Chess Championships) стала триумфальной для Украины – 25 марта на чемпионате по быстрым шахматам (по 10 минут на партию каждому сопернику) уверенные победы одержали киевляне Юлия Осьмак и Кирилл Шевченко, сообщает 24 канал.

Турнир состоялся в интернете на игровой платформе Tornelo.com. Сначала более 1000 участников со всего мира (в том числе 15 украинцев) играли в сложном отборе. Его особенность была в том, что мужчины и женщины соревновались вместе, а на кону было лишь по 6 путевок в финал для каждого пола. Поэтому Осьмак, чтобы продолжить борьбу за медали, пришлось одолеть нескольких сильных соперников сильного пола. Непросто пришлось и Шевченко, который своей группе поделил 1-3 места и прошел дальше лишь благодаря дополнительному показателю.
Но в финале украинцам не было равных, и они уверенно завоевали "золото". Осьмак в 6-ти партиях одержала 4 победы и одну партию завершила вничью. Столько же побед (4) у Шевченко – в том числе над двумя рейтинг-фаворитами – россиянами Григорием Опариным и Михаилом Антиповым. Киевлянин проиграл только одну партию (одному из аутсайдеров), но она не повлияла на общий результат.

Двойной удар украинских шахматистов, без сомнения, войдет в шахматную историю. Вместе с Украиной этот успех разделяют вузы, где учатся студенты Осьмак и Шевченко – Техасский университет Rio Grande Valley и Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского соответственно.
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