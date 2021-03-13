Пейте кофе правильно: семь важных правил

Кофе может быть полезным напитком, ведь в его составе содержится много полезных для организма веществ. Кофе, наверное, самый популярный напиток в мире, и именно с него во многих начинается утро. Но, как пить этот напиток так, чтобы он подбадривал и не оказывал негативное влияние на наше здоровье, рассказывает Sundries.

1. Дневная норма - не более 3-4 чашек

Итак, не пейте больше чем 3-4 чашки кофе в день. Кофеин, содержащийся в напитке, является сильным стимулятором сердечной деятельности. Когда вы пьете кофе, тонус ваших сосудов повышается. При этом злоупотреблять напитком не стоит, иначе учащенный пульс, бессонница и беспричинная тревога вам обеспечены.

2. Пьем кофе до 12 дня

Пейте кофе только в первой половине дня. Это идеальная пора для напитка, ведь кофе дает заряд бодрости, который так нужен именно днем. Перед сном желательно отказаться от любимого напитка, чтобы не мучиться от бессонной ночи.

3. Чашка кофе - это не завтрак

Чашка кофе не является полноценным завтраком. Запомните это. Не пейте кофе вместо полноценного приема пищи, на голодный желудок. Иначе вы будете раздражать слизистую желудка, может закончиться развитием гастрита или язвы.

4. Крепкий кофе можно запить водой

Крепкий кофе запивайте водой. Кофеин - естественное мочегонное средство, поэтому во избежание обезвоживания организма запивайте напиток водой.

5. Пейте кофе с полезными добавками

Не кладите в кофе сахар. Замените его специями или медом. Корица, душистый перец, кардамон, гвоздика - все эти пряности будут идеально сочетаться с напитком.

6. Считайте калории

Не забывайте о калориях. Если вы любители капучино или латте, то готовьтесь получить дополнительные 200-300 калорий. В американо или эспрессо калорий гораздо меньше, особенно если не класть в напиток сахар.

7. Предостережение

Но запомните, если вы страдаете гипертонией, то вам кофе нужно пить с осторожностью. Проверяйте периодически свое давление, ведь натуральный кофе действует на разных людей по-разному. Если после кофепития у вас повышается давление, лучше откажитесь от этого напитка.







