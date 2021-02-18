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Вулкан Этна продолжает извергаться. Его никто не боится, а зря...

23:50, 18 фев 2021
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Из-за усиления активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия крупнейший аэропорт на юге Италии приостановил работу, но позже - возобновил. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Активное извержение началось с юго-восточного кратера, с выброса мощного облака пепла, который распространяется на юг, и потока лавы.

Повышенную активность вулкана Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал во вторник 16 февраля, вскоре началось непосредственно извержение.

Облако пепла настолько густое, что ближайшие к вулкану села покрыло несколькими сантиметрами пепла.

Команда аэропорта Катании, крупнейшего аэропорта на юге страны, решила приостановить его работу из-за активности вулкана.

Столб дыма и пепла над кратером достигает высоты более 1 км, что вместе с плохой видимостью создает риски для безопасности полетов.

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами, вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

* * *

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе, его высота 3295 метров над уровнем моря. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров и превосходит своего ближайшего «соперника» — Везувий — более чем в 2,5 раза.

У Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо из них извергается лава. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок, потому что склоны Этны густо населены, так как благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве и вулканическом пепле, почва здесь очень плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники.

Этна находится на стыке двух тектонических плит: Африканской и Евразийской. Африканская плита непрерывно дрейфует в сторону Евразийской, погружаясь под неё. В месте столкновения этих двух плит сформировались многие активные вулканы: Санторини, Везувий, вулканы Липарских островов.

Вулканическая деятельность Этны началась примерно полмиллиона лет назад. Около 35 000—15 000 лет назад тип извержений Этны был взрывным. Извержения приводили к формированию гигантских пирокластических потоков, оставивших после себя обширные пласты лавы. Пепел от этих извержений распространялся иногда на 800 км и далее, его следы можно найти на месте современного Рима.

Примерно 6000 лет назад восточный склон горы откололся и рухнул в море. Оползень оставил большую котловину в стороне вулкана, известного как Валле-дель-Бове (Долина Вола). Исследование, опубликованное в 2006 году, предполагает, что обвал восточного склона привёл к образованию гигантского цунами, следы которого можно найти в разных местах Восточного Средиземноморья.

В недавнем прошлом характер Этны был довольно спокойным, однако теперь, согласно журналу «Фокус», «поведение вулкана, который считали активным, но неопасным, становится всё более подозрительным». Французские и итальянские исследователи предупреждают, что «характер извержений Этны меняется от эффузивного, при котором лава изливается на поверхность медленно и выделяется немного газов, к эксплозивному, взрывному».

Самые крупные извержения Этны:

44 год до н. э. — большое извержение, пепел затмил небо над Римом (и значительно испачкал белокаменные здания города). В результате наблюдались плохие урожаи во всём средиземном регионе вплоть до Египта.
122 год — Этна почти стёрла с лица земли город Катания.
1169 год — мощное извержение и землетрясение, примерно 15 тысяч погибших.
1669 год — извержение изменило очертания берега настолько, что замок Урсино, стоявший у самого моря, оказался в 2,5 км от воды. Лава накрыла городские стены Катании, поглотив дома более 27 тысяч человек. По разным данным, погибли от 15 до 100 тысяч человек, 15 населённых пунктов были уничтожены.


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