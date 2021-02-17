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Политика / Криминал

Блогера и лидера партии Шария вызывают на допрос за госизмену

19:00, 17 фев 2021
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Офис генерального прокурора Украины готовит документы на экстрадицию пророссийского блогера Анатолия Шария из Испании. Об этом сообщил в Telegram бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники. По его словам, также ОГП планирует объявить блогера в международный розыск.

"Как сообщают наши инсайдеры, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола", – написал Лещенко.

Тем временем Служба безопасности Украины вызвала блогера на допрос на 22 февраля, а в случае его неявки его объявят в розыск.

"Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения, – он его получил. То есть, подозрение дошло до адресата", – сказали в пресс-службе СБУ агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время сам Шарий заявил PavlovskyNews, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о государственной измене.

При этом блогер считает, что его YouTube-канал могут заблокировать, потому что он зарегистрирован в Украине.

В свою очередь адвокат Марк Фейгин в Twitter опубликовал документ, который свидетельствует о том, что срок предоставленного Литвой статуса беженца Шарию заканчивается 17 января 2022 года.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления Шарию. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

По данным следствия, блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности государства в информационной сфере. Также Шария подозревают в том, что он действовал по заказу иностранных структур.


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