Трамп выполнил свои угрозы: в США беспорядки, голосование в Конгрессе отложено

Протестующие, которых называют трамповцами, ворвались в здание Конгресса, взяли Капитолий, сорвали голосование за избранного президента, устроили погромы. Пентагон отказался использовать войска. Охрана здания Конгресса и полиция самостоятельно пытались сдержать протестующих.

Хроника событий

* Дебаты в конгрессе, посвященные подведению итогов президентских выборов, были прерваны около 14:15 по местному времени. Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал заседаний. Протестующие проникли на третий этаж, а сенаторы забаррикадировались в Палате.

* СМИ сообщают о стрельбе правоохранителей по людям, ранениях и даже одной убитой девушке. "DC FIRE и EMS сообщили о многочисленных ранениях в здании Капитолия, и по меньшей мере об одном выстреле".

* На видео, опубликованном на YouTube-канале Uppercut MMA запечатлена раненная женщина. Она была ранена в шею во время беспорядков в здании Капитолия. Как видно на кадрах, она упала, открылось кровотечение из раны.

* Ранения получили и несколько полицейских. Одному из охранников протестующие залили лицо перцовым газом. Он рассказал, что не уверен, есть ли у участников беспорядков оружие, но отметил, что у них много перцового спрея от медведей, и "много острых предметов".

* Вице-президент США Майк Пенс сообщил действующему президенту Дональду Трампу, что у него нет полномочий блокировать подтверждение победы избранного президента Джо Байдена. Он призвал прекратить насилие в здании Капитолия и пригрозил, что "все ответят по строгости закона".

"Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться сейчас же. Все участники должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание. Мирный протест – право каждого американца, но это нападение на наш Капитолий недопустимо, и все участники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", – написал в сTwitter Пенс.

* Трамп сообщил в своем Twitter, что любит всех протестующих и попросил их разойтись по домам. Написал, что понимает "боль" бунтовщиков и вновь рассказывает о фальсификациях на выборах (это так и не было подтверждено фактами). Одновременно с этим призывает всех разойтись по домам. "Мы любим вас", - заявляет Трамп. Twitter заблокировал комментарии и лайки под сообщением Дональда Трампа и напомнил, что доказательств фальсификаций нет.

* Мэр округа Колумбия ввела в Вашингтоне общегородской комендантский час.

* "Если бы мы могли бросить его (Трампа - ред.) разъяренной толпе, мы бы сейчас бросили его разъяренной толпе", - заявил один из советников Белого дома. Помощники президента "почти умоляли" Трампа выйти и сделать заявление, чтобы стабилизовать ситуацию (CNN).

* Байден призвал Трампа отступить, выступив по телевидению и потребовав от своих сторонников прекратить штурм Капитолия. Он сказал, что бунтовщики в Капитолии - это лишь малая часть общества.

* "Это попытка переворота", – заявил республиканец Адам Кинзингер.

* Минобороны санкционировало мобилизацию всей Национальной гвардии округа Колумбия - это около 1800 военных. Мобилизация займет несколько часов. При этом военные отказываются задействовать федеральный войска (Fox News).

* Правоохранители обезвредили как минимум две предполагаемые самодельные бомбы - одну в здании, в котором размещаются офисы Республиканского нацкомитета, а другая - в комплексе Капитолия США (CNN).

* Мятежники собираются захватить Капитолий ближайшей ночью, несмотря на введенный в Вашингтоне комендантский час (CNN). Реализации их планов может помешать мобилизованная Национальная гвардия.

* Демократы Шумер и Пелоси призвали Трампа потребовать, чтобы участники беспорядков немедленно остановились: "Мы призываем президента Трампа потребовать, чтобы все протестующие немедленно покинули территорию Капитолия" (CNN).

* Неназванный представитель Белого дома сообщил журналистам, что помощники действующего президента отправились к Трампу, чтобы убедить его приказать разместить Нацгвардию в Капитолии. Чиновник сказал, что помощники также просили Трампа записать видео (он это сделал). Другими словами, пишут журналисты, это не были решения, которые Трамп принял самостоятельно. Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что сотрудники Белого дома "напуганы" насилием в Капитолии и обеспокоены тем, что сегодня вечером на улицах "будет больше проблем" (CNN).

Итак...

Видимо, ночь будет в США горячей, а утро, которое, как водится, мудренее вечера, покажет, куда сегодня движется "титаник" США.

Аналитики осторожны в оценках. Говорят, что какой-то небольшой шанс отстоять свою позицию у Трампа пока все еще сохраняется. Дебаты отложены до окончания беспорядков. Если они закончатся.

"Когда будет безопасно, мы вернемся, чтобы выполнить свои конституционные обязанности", - заявил республиканец Хаким Джеффрис (CNN).

Также очевидно, что, в случае окончательного признания Байдена, этих беспорядков Трампу не простят.



