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У Донецкой фильтровальной станции боевики устанавливают "грады", - СЦКК

11:00, 18 дек 2020
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8 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у н. п. Терновое, а 13 декабря патрулями СММ ОБСЕ было зафиксировано 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный. Все вооружение размещено с нарушениями линии отвода, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Уже 11 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал радиолокационную станцию ​​"Дунай" вблизи населенного пункта Вербовая Балка. Данная станция предназначена для идентификации и сопровождения воздушных объектов (целей), радиус (дальность) действия которой - 160 км. Ранее, 16 февраля 2020 года БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия уже фиксировал активную РЛС "Дунай" у временно оккупированного населенного пункта Вербовая Балка", - подчеркивается в сообщении.

Также, как отмечает украинская сторона СЦКК, в зоне риска оказалась Донецкая фильтровальная станция как один из тех объектов, который находится в непосредственной близости от линии разграничения и осуществляет водоснабжение населенных пунктов, как на подконтрольной правительству Украины территории, так и на временно оккупированных территориях.

"Так, 29 ноября 2020 года вблизи Донецкой фильтровальной станции БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировали 320-метровую траншею, соединяющую между собой 6 бетонных сооружений D-образной формы, направленных в направлении позиций Вооруженных Сил Украины (по оценке - обустройство огневых позиций) и 50 метровую траншею с окопом квадратной формы (по оценке это минометный окоп), о чем говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года", - цитирует украинская сторона СЦКК отчет мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Таким образом, представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного прекращения огня, несмотря на безопасность людей, которые сегодня проживают на временно оккупированной и на подконтрольной правительству Украины территории", - цитирует штаб ООС сообщение украинской стороны СЦКК.

Напомним: снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов.

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