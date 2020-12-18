Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года

В Милане 17 декабря, произошло самое сильное с 1396 года землетрясение магнитудой 3,9 баллов. Об этом заявил представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучию Лудзе, передает La Reppublica.

Землетрясение произошло в 17:59 по киевскому времени с эпицентром в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км от земной поверхности.

Толчки ощущались в столице Италии и пригородах. В квартирах на верхних этажах раскачивались люстры и передвигалась мебель, а в магазинах с полок падали товары.

"Подземные толчки, которые произошли сегодня в Милане, можно сравнить с землетрясением, было зарегистрировано в этом районе 500 лет назад. Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (ныне пригород Милана)", - сказала Лучия Лудзе.

За медицинской помощью никто из жителей Милана не обращался, жертв и разрушений нет.