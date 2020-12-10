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Минцифры: в селах Украины практически нет скоростного интернета

20:30, 10 дек 2020
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В Украине около 6 млн граждан, проживающих в сельской местности не имеют доступа к фиксированному широкополосному интернету, в большинстве случаев из-за отсутствия технической возможности. Об этом во время прессконференции “Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги” заявил директор директората развития цифровой инфраструктуры Минцифры Юрий Мацик, передает УНН.

“Минцифры провело детальное исследование наличия фиксированного скоростного интернета в населенных пунктах. Почти 6 млн граждан, проживающих в сельской местности не имеют доступа к фиксированному широкополосному интернету. Почти 4 млн не имеют технической возможности, а для 1,5 млн граждан подключение к сети финансово недоступно”, — отметил он.

По его словам, в Украине есть регионы, где более 50% сельского населения не имеют доступа к фиксированному широкополосному интернету.

“В 4 регионах Украины есть территории на которых более 50% сельского населения не могут получить доступ к фиксированному широкополосному интернету, в 7 регионах от 35% до 50% не имеют такого доступа, в 5 регионах эта доля составляет от 20 до 35% и только в 2 регионах удовлетворительное состояние доступа, где численность населения менее 5%, которая сегодня не может воспользоваться услугой доступа к интернету. Касательно мобильного интернета с 1 июля текущего года три крупнейших оператора начали работы по покрытию Украины технологию 4G в диапазоне 900 мега МГц”, — добавил Мацик.

По его словам, до 2022 года каждый оператор покроет 90% населения Украины мобильным интернетом.

“До 2023 года такая возможность доступа к интернету должна появиться на международных автомобильных дорогах, до 2024 года на национальных автомобильных дорогах”, — подытожил он.

Напомним, в бюджете на 2021 год заложено 500 млн гривен на мероприятия по внедрению широкополосного интернета на всей территории Украины, в частности в сельской местности.

Ранее сообщалось, что Минцифры заявляло об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более чем 7 тысячах населенных пунктов получили 4G. При этом осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к широкополосному интернету, указали в ведомстве.

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