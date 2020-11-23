«Металлург» провалил выездную серию игр. Почему у команды серьезный спад?

Совсем недавно завершилась очередная выездная серия магнитогорского «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Ильи Воробьева не оправдали ожиданий букмекеров, которые выставили низкие коэффициенты на сайте https://sportsbetz.ru/khokkejj/ , поверив в силу «Магнитки». Конечно, команда одержала одну победу, но потеряла половину очков, из-за проблем с реализацией.

Голов нет, но опасных моментов хватает

Нельзя сказать, что в трех выездных поединках «Металлург» отыграл плохо, но критиковать команду есть за что. Суммарно подопечные Ильи Воробьева нанесли по воротам соперников 116 бросков, а забросили всего 4 шайбы. Данный результат далеко не самый лучший, даже с учетом того, что плохую реализацию всегда можно оправдать куражом голкипера или банальным невезением. Как правило, если команда создает опасные моменты на регулярной основе, голевая феерия не заставляет себя долго ждать. Правда, главная проблема «Магнитки» кроется не в игровых аспектах, а в отсутствии дисциплины.

Яркий пример халатного отношения – это удаление Андрея Чибисова за 36 секунд до финальной сирены в матче с «Амуром». На тот момент, когда случился столь неприятный инцидент, результат поединка был ничейным, поэтому «Металлургу» пришлось начитать овертайм в меньшинстве. Защищаться в формате 3 на 4 довольно тяжело, чем и воспользовались хозяева площадки, забросив решающую шайбу. Таким образом, одна ошибка Андрея Чибисова предопределила исход противостояния, хотя форвард сам мог стать героем, так как на его счету уже был точный бросок в чужие ворота.

Плохая игра легионеров

В Магнитогорске собрался отличный состав, если смотреть исключительно на имена хоккеистов, а не на их полезные действия. Пожалуй, никто из звездных легионеров, призванных стать лидерами команды, сейчас не демонстрирует высокий уровень индивидуального мастерства. К примеру, шведскому форварду Расмуссену еще требуется время на адаптацию в коллективе, а Песонен и Бек еще не набрали форму после болезни. Отдельного внимания также заслуживает игра финна Ламмикко, который явно не оправдывает статус чемпиона мира. Получается, что именитые иностранцы пока не оказывают решающего влияния на результаты команды, хотя должны это делать.

К сожалению, на данный момент у Ильи Воробьева просто нет вариантов для ротации состава. Кадровых проблем хватает: Мозякин не может набрать форму, Карпов не выходил на лед 15 дней, Хлыстов только восстановился после травмы. Про защитную линию и вовсе говорить не стоит. Дронов, Семин, Пашнин и Мартынов вряд ли в ближайшее время помогут команде. Чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, тренерскому штабу «Металлурга» пришлось в экстренном порядке перестраивать все звенья. Подобные корректировки крайне редко приводят к положительному результату. Тем более, когда на лед приходится выпускать молодых игроков, ставя перед ними определенные задачи.

Конечно, если «Магнитка» до сих пор сохраняет 5 место в Западной конференции, то практически нет сомнений, что команда заберет свою путевку в плей-офф, когда лидеры вернутся в строй. Правда, сейчас Илье Воробьеву можно только посочувствовать. Сначала из его обоймы выпали центральные форварды, заразившиеся опасным вирусом, а теперь приходится мириться с недостачей защитников. При этом перспективы не слишком радужные. Единственное утешение – относительно легкий график игр. Ближайшие соперники «Магнитки» не хватают звезд с неба, поэтому не смогут поставить сложных задач перед фаворитом. Следовательно, «Металлург» попробует реабилитироваться за предыдущие неудачи. Для этого нужно набрать максимальное количество очков, хотя даже при самом неблагоприятном раскладе подопечные Воробьева сохранят свои позиции в верхней части турнирной таблицы.