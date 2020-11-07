Глава Госгеокадастра Роман Лещенко: ми все равно отдадим землю ОТГ

Если Конституционный Суд признает законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения неконституционным, Госгеокадастр продолжит передачу земель ОТГ. Об этом заявил на брифинге глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Отвечая на вопрос, что будет делать Госгеокадастр, если КСУ определяет несоответствие земельного закона Конституции, Лещенко ответил: "Госгеокадастр продолжает работать в штатном режиме. Этот соответствующий закон касается оборота земель сельскохозяйственного назначения. Мы выполняем функцию первую в части реализации передачи земель общинам".

По его словам, ведомство будет выполнять указ Президента.

"И мы вновь ОТГ передадим право распоряжения землями с/х назначения. Я до конца года проконтролирую и обеспечу передачу земель общинам", - добавил Лещенко.

"Я хочу всем оппонентам и критикам отметить, что этот процесс необратим. Даже если будет отменена земельная реформа, ВРУ и Президент и правительство все равно будут двигать вопрос восстановления принятия соответствующих законодательных актов. А также будет осуществлено все необходимое, чтобы с нового года мы запустили геопортал национальной инфраструктуры геопространственных данных и дали всю информацию о владельцах всех полезных ископаемых и земель в Украине. Мы все равно будем это делать", - сказал Лещенко.