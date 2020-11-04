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Бизнес / Промышленность

Новых «Русланов» мы построить не можем - сообщил Олег Уруский

12:00, 04 ноя 2020
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Украинский вице-премьер и министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что возобновить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» в Украине невозможно, сообщает Военное дело.

«Новых мы построить не можем», кратко сообщил украинский чиновник.

Говоря об этом, Олег Уруский сообщил, что турецкая сторона рассматривает возможность финансовой помощи Украине, которая должна быть потрачена на достройку второго экземпляра сверхтяжелого транспортного самолета Ан-225 «Мрiя».

Напомним, что и Ан-124, и Ан 225 разрабатывались в СССР в 70-80-е годы прошлого века. В создании самолетов принимали участие десятки предприятий по всему Советскому Союзу.

После 1994 года на Украине было достроено всего 17 «Русланов». Что касается Ан-225, то единственная в мире «Мрiя» сейчас работает в украинской транспортной авиакомпании «Авиалинии Антонова».

Второй заложенный самолет-сверхгигант так и не был достроен, однако теперь, с помощью Турции, это будет сделано.

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