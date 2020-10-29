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Кофе против цикория. Что полезнее?

10:00, 29 окт 2020
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Существует общепринятая догма, что цикорий уступает по вкусу кофе и может выступать только в качестве его заменителя. Наверняка найдутся те, кто с этим не согласен, но закутки, выделенные под пачки с цикорием в крупных гипермаркетах, красноречиво говорят сами за себя, ютясь в тени стеллажей, заваленных кофе, пишет Ридус.

На цикорий чаще всего «пересаживаются» люди, которым напиток с кофеином по тем или иным причинам пить не рекомендуется. Такой своеобразный аналог никотинового пластыря для кофеманов. Но что, если нам и кофе, и цикорий пить можно, разница во вкусе для нас не имеет значения и мы хотим выбрать самый целебный из них?

Выясняем, что есть ценного для нашего здоровья в каждом из напитков.

Кофе

Исследований воздействия зернового напитка на организм скопилось видимо-невидимо. Чтобы как-то осмыслить всю эту информацию, специалисты из Катанийского университета (Италия) провели обобщающее исследование, приведя к общему знаменателю 127 научных работ. Большинство ученых приходит к выводам, что умеренное употребление кофе (около 3—4 чашек в день для среднего человека и не более 2, если вы чувствительны к кофеину) является превосходной профилактикой ряда опасных заболеваний.

Польза:

Кофеин обладает стимулирующим эффектом. Также на короткий промежуток времени кофеин улучшает выносливость. Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 5%, сахарного диабета второго типа и болезни Паркинсона на 30%. Обладает антиоксидантным эффектом. При регулярном употреблении вы снижаете вероятность развития рака прямой кишки, матки, предстательной железы и печени.

Вред:

Если пить натощак — раздражает слизистую желудка. Связан с чрезмерным стимулирующим действием высоких доз кофеина и наблюдается при превышении нормы в 4—5 чашки в день или при индивидуальной сверхчувствительности к этому веществу. При превышении индивидуальной нормы (обычно более 4—5 чашек в день) может спровоцировать легкое перевозбуждение (тремор, беспокойство, бессонницу) или, наоборот, вялость и апатию. Однако, несмотря на имеющийся стимулирующий эффект, связь между кофеином и гипертонией не была научно доказана. Способен вызвать легкую зависимость, которая легко преодолевается с помощью плацебо.

Цикорий

Столь пристального внимания ученых, как кофе, цикорий не заслужил. Исследований воздействия напитка из корня этого растения на организм человека на просторах Рунета не отыскать. В западных источниках дела с этим обстоят чуточку лучше. Ученые связывают благотворное действие цикория с наличием в его составе инулина — пищевого волокна, используемого в медицине в качестве пребиотика.

Польза:

Снижает уровень сахара в крови — предупреждает развитие диабета второго типа. Нормализует показатели холестерина, снижает количество триглицеридов — предупреждает развитие атеросклероза. Так как инулин является пребиотиком, то есть кормом для полезных бактерий в кишечнике, цикорий способствует нормализации микрофлоры, а также улучшает перистальтику кишечника.

Недоказанная польза:

Цикорию приписывают способность понижать давление, однако опубликованных в рецензируемых научных журналах исследований, подтверждающих это, найти не удалось.

Вред:

Может вызывать аллергические реакции. Не рекомендуется употреблять людям с варикозным расширением вен и желчнокаменной болезнью на стадии формирования камней.

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