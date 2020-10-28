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В Славянске суд закрыл дело о надписях на билбордах против Штепы
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В Славянске суд закрыл дело о надписях на билбордах против Штепы

22:00, 28 окт 2020
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Накануне выборов в центре Славянска (Донецкая область) на плакатах с кандидатом в мэры Нели Штепы написали "Русиш швайне" и "Никогда снова".
Эти фотографии облетели все социальные сети, сообщил ресурс 6262. Многие поддержали инициативу человека, разрисовавшего эти билборды, кто осудил. Полиция обнаружила подозреваемого, и на него составили протокол. В Славянском районном суде состоялись судебные заседания по этому делу.
27 октября стало известно, что судья закрыла дело.
Журналисты взяли комментарий у Александра Сироткина, которого обвиняли в "хулиганстве", а также увидели приговор суда.
Как сказал Александр, он абсолютно согласен с тем, что по этому делу прошел суд и считает, что все люди должны отвечать за свои поступки. Мужчине инкриминировали "хулиганство". С таким обвинением Александр не соглашался. При этом заявил, что если бы в суд подали владельцы бордов за порчу имущества, то он бы выплатил необходим штраф и не отказывался от своей вины.

"Я шел сознательно на этот поступок. У меня была определенная цель - показать свой протест. Я не хайповал и не думал, что будет такой резонанс".

Как отмечается в судебном документе, Александра Сироткина обвиняли в том, что тот совершил надписи черной краской из аэрозольного баллончика на плакате кандидата в мэры и этим нарушил покой граждан.
Он рассказал, что понимал, идя с баллончиком к бордам кандидата, что возможно, люди вызовут полицию, также понимал, что на бульваре установлены камеры, и его лицо точно будет идентифицировано. Надписи на бордах Александр наносил сознательно, выражая свой протест против баллотирования на пост Нели Штепы, которая в 2014 году сотрудничала с пророссийскими террористами, которые захватывали город.
Александр объявил о том, что как сознательный гражданин, имеющий право на свободу мысли и слова, таким образом решил выразить свое отношение к госпоже Штепы как кандидату на должность городского головы. При этом, "никоим образом не имея претензий к ней как к человеку и гражданину и не имея умысла на нанесение оскорбления её семье, ей лично как женщине или в целом русскоязычной части населения Украины. Нанося надпись краской, он намеревался обратиться ко всему населению города Славянская с целью заставить людей вспомнить события, которые имели место во времена правления Нели Штепы", - говорится в постановлении суда.
То есть, по решению суда было установлено, что осуществляя надписи на бордах человек действовал как гражданин Украины с политической позицией в виде протеста против участия Штепы в выборах, а не как хулиган с прямым умыслом причинения вреда общественному порядку, или покою граждан.
Суд закрыл дело по статье 173 в связи с отсутствием состава административного правонарушения. То есть, суд не подтвердил хулиганских действий со стороны Александра. При этом это решение не освобождает Сироткина от гражданской ответственности за причиненный владельцу имущества материальный ущерб.
Сам Александр отмечает, что если владелец бордов подаст в суд с требованием возместить стоимость этих бордов, то он не будет обжаловать это решение, а согласится с ним.
Как известно, Штепу, плакат которой разрисовали, обвиняют по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы). Ее дело находится в Харькове.

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