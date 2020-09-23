Украинские легкоатлеты завоевали золото в турнире на Балканах

Румынский город Клуж-Напока принял легкоатлетов в рамках чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF). Украинцы завоевали на этом турнире ряд престижных наград. Об этом сообщает ФЛАУ.

Виктория Ткачук победила в беге на 400 метров с барьерами (55,58 с), а Мария Миколенко финишировала второй (57,43 с). Победные дубли также оформили Анна Рыжикова (51,74 с) и Алина Логвиненко (52,89 с) в беге на 400 метров, Яна Гладийчук (4,40 м) и Марина Килипко (4,30 м) по прыжкам с шестом, Андрей Проценко (2,25 м) и Андрей Яковенко (2,15 м) по прыжкам в высоту.

Миколенко, Логвиненко, Ткачук и Рыжикова также выиграли золотые медали в эстафетном беге 4?400 метров (3:34,21 мин).

Наталья Стребкова улучшила лучший результат сезона и победила в беге на 3000 метров с препятствиями (9:41,38 мин). Анна Плотицина финишировала первой на дистанции 100 метров с барьерами (13,21 с), Олег Миронець — 800 метров (1:49,60 мин), а Юлия Шматенко — 5000 метров (15:41,17 мин). Алина Шух была вне конкуренции в семиборье (5940 очков).

Илья Кравченко выиграл соревнования по прыжкам с шестом (5,20 м), а Артур Бортников стал третьим (5,00 м).

Дмитрий Романюк (50,61 с) и Денис Нечипоренко (51,42 с) финишировали вторым и третьим в беге на 400 метров с барьерами, Оксана Окунева (1,88 м) и Юлия Чумаченко (1,84 м) — с прыжкам в высоту.

Только двух сантиметров к “золоту” не хватило Игорю Мусиенко по толканию ядра. С результатом 19,42 м он второй. “Серебро” также у Ирины Климец по метанию молота (70,57 м), Оксаны Мартыновой по прыжкам в длину (6,33 м), Арины Демьянюк в беге на 1500 метров (4:16,97 мин).

Добавим, Александр Соколов выиграл три серебряные медали — в беге на 100 метров (10,35 с), 200 метров (21,10 с) и в составе мужской эстафетной команды 4?100 метров (39,87 с).







