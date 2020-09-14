Планы украинского Минкульта: большая реставрация, центры услуг и сериалы на украинском

В планах Министерства культуры запустить проект "Большая реставрация", пилотные центры культурных услуг и производство сериалов на украинском языке. Об этом на брифинге сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

"Что в дальнейшем мы собираемся делать. Запустить проект "Большая реставрация". Собственно, его старт должен состояться в следующем году. В этом году мы будем реагировать, в первую очередь, на аварийные ситуации. Запустить производство сериалов, здесь названо "патриотического направления", так сложилось исторически, что их так называют, на самом деле, это сериалы на украинском языке об украинских историях, сделанные украинцами. Запустить пилотные центры культурных услуг. У нас они планируются, запустить в этом году в пяти областях: это Донецкая, Луганская, Херсонская, Черновицкая и Закарпатская области. И так же, как и креативные хабы. Разработать стратегию продвижения чтения и грантовой поддержки этноиздателей библиотек. И запустить реформу управления туристической отрасли", - сказал Александр Ткаченко.

Он отметил, что также в планах продолжение противодействия хаотичной застройке, проекты "Путешествуй по Украине", медиаграмотность, "Культурные диалоги" и реформа финансирования оплаты труда, а также развитие народно-художественных промыслов.

"Разрабатываем интернет-платформу по продвижению украинского языка. В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться спецназ украинский... Повысить уровень художественного образования, так как в этой области, если мы будем говорить о будущем, нам есть, поверьте, что делать", - добавил министр.

Напомним, Ткаченко хочет "креативно" удвоить финансирование Минкульта в 2021 году до более 15 млрд гривен.







