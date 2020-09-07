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Спорт / Спортивные игры
Вчера, 20:00
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В Украине киберспорт отныне - настоящий вид спорта: признан официально

Сегодня киберспорт официально признали видом спорта в Украине. Такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

“Киберспорт официально признан видом спорта в Украине. Только такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто „стрелялки“, а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев”, — написал Александр Борняков.

Он отметил, что в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки — наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру.

“Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба... Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы!”, — добавил Александр Борняков.

По словам Вице-премьер-министр Украины — министра по цифровой трансформации Михаила Федорова — это начало большой истории.

В прошлом году Федерация киберспорта Украины анонсировала и провела первый в истории чемпионат Украины по киберспорту.



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