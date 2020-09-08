Удивительные места Украины: Винницкая область

С Сергеем Новиковым мне довелось несколько лет вместе работать – он был оператором многих моих телефильмов. Это всегда были прекрасные съёмки, в которые Сергей вносил своё личное отношение к заданной теме. А ещё были любовь к приключениям, экстремальным видам спорта, жажда нового, бесстрашие и профессионализм, документальные съёмки на фронте в Донбассе – это всё о нём. И я ничуть не удивилась, когда узнала, что вместе со своим другим Александром Лушиным Сергей отправился в путешествие по Украине – открывать для себя новые места. И удивительное нашлось…

На нашем сайте журналист Сергей Новиков разрешил опубликовать свои снимки, присоединившись к нашей давней и любимой рубрике "Удивительные места Украины", где наши добровольные корреспонденты делятся своими впечатлениями от путешествий. Конечно, снимков и впечатлений было намного больше, чем мы можем предложить в фоторепортаже.

Винницкая область – удивительная. Если начать вспоминать все памятные места, то только перечисление займёт множество страниц. Мы совсем немного проедем с путешественниками по их длинному маршруту. Но на самом деле Украина настолько многогранна, что можно просто ткнуть пальцем в карту и найти что-то необыкновенное.

Одним из пунктов наших путешественников было село Печера. Оно небольшое, но имеет огромную известность. Именно здесь находится знаменитая усыпальница Потоцких, а река Южный Буг в этих краях проходит через живописные и опасные пороги. Как населенный пункт Печера вспоминается с конца 16 века, но и до этого здесь жили люди - в середине прошлого века здесь обнаружили поселение времен трипольской культуры.

Количество артефактов и сакральных мест в этих местах поражает воображение. А природа оставляет ощущение магии, мистики и неразгаданной загадки. По крайней мере, так чувствовали себя в поездке наши путешественники. Взгляните на то, на чём остановился их взгляд и напомните себе: мы живём в одной из самых удивительных стран Европы. И путешествие по ней может оказаться не менее восхитительным, чем пребывание в любом из европейских городов. Ведь города и сёла Украины в абсолютном большинстве - их ровесники и имеют общую историю. Просто мы об этом забыли.

Александрина Кругленко, InfoKava



