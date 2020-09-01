В Одессе русский язык больше не имеет статуса регионального: решение суда

Одесский окружной админсуд признал противоправным и отменил принятое еще при Алексее Костусеве восемь лет назад решение Одесского горсовета о придании русскому языку статуса регионального, сообщает Думская.

Судья Маргарита Цховребова констатировала, что муниципальное собрание руководствовалось так называемым «законом Кивалова-Колесниченко» («Об основах государственной языковой политики») 2012 года, который был признан неконституционным и отменен в 2018 году.

Представитель мэрии Одессы возражал, что решение, о котором идет речь, носит исключительно информативно-организационный характер, не является нормативным актом, использовалось все один раз и «исчерпало свое действие путем соответствующего информирования населения». Суд, однако, этим аргументам не внял.

Отметим, что иск об отмене решения подал заместитель прокурора Одесской области, а инициатором тяжбы был львовский активист Святослав Литинский. Сначала он написал заявление в одесскую мэрию с требованием отменить языковое решение от 2012 года, но ему отказали. Позже он потребовал у прокуратуры Одесской области добиться законности через суд. Ему отказали и там. Чтобы добиться своего, Литинский подал иск в Львовский окружной админсуд, который и обязал одесскую прокуратуру подать иск на горсовет.

В прошлом году активист добился отмены аналогичных решений, принятых в Днепропетровской и Донецкой областях, а сейчас добивается того же в Харькове.

В ОПЗЖ считают, что такое решение им на руку: обиженные русскоговорящие теперь станут голосовать на местных выборах за них, потому что они обещают "спасти" русский от "националистов".







