За первую половину 2020 года в Украине сократилась смертность

Согласно данным Государственной службы статистики, с начала года в Украине умерли 287 010 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госстата. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. За январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек.

Однако, с начала 2020 года в Украине снизилась рождаемость: родилось 139 134 человека (в прошлом году - 149 549).

Миграционный прирост тоже снизился и составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).

В итоге за полгода население Украины сократилось на 140 тысяч. По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.







