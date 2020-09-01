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За первую половину 2020 года в Украине сократилась смертность

Согласно данным Государственной службы статистики, с начала года в Украине умерли 287 010 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госстата. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. За январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек.

Однако, с начала 2020 года в Украине снизилась рождаемость: родилось 139 134 человека (в прошлом году - 149 549).

Миграционный прирост тоже снизился и составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).
В итоге за полгода население Украины сократилось на 140 тысяч. По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.



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