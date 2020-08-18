Во Франции начали сборку экспериментального термоядерного реактора

Во Франции начинают сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории. На него уже потрачено более $25 млрд, а завершение строительства комплекса и его тестовый запуск ожидается не ранее 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, также о нем пишет Le Figaro.

Реактор, который должен будет подтвердить возможность управляемого термоядерного синтеза на промышленной мощности, строят в исследовательском центре Cadarache в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Самые крупные компоненты токамака уже на месте.

Масштаб проекта сопоставим с крупнейшими в истории человечества – созданием и поддержанием работоспособности Международной космической станции и Большого адронного коллайдера.

Токамак - установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

В конце 2015-го в Германии успешно прошли тестовые пуски термоядерного реактора Wendelstein 7-X Stellarator, в начале февраля 2016-го там получили первый образец водородной плазмы. В то же время в Китае успешно испытали свой термоядерный реактор. В начале 2016-го в США в четыре раза подняли КПД реактора термоядерного синтеза.

Под конец 2019-го канадский стартап General Fusion получил $100 млн на реактор ядерного синтеза.

Напомним. ITER - заложенный в 2005 году проект международного (ЕС, Япония, Индия, Корея, США, КНР, РФ и другие) экспериментального термоядерного реактора на основе установки токамак для демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного реактора, что считается пока недостижимым. Проектная мощность ITER - около 500 МВт тепла и около 200 МВт электричества. Строится с 2007-го на 180 га территории в 60 км от Марселя. Такой тип реактора намного безопасней ядерного.

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