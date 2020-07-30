Лукашенко про титушок "Вагнера": сохранить страну - важнее выборов

Под Минском задержаны 32 боевика частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге Беларуси. Правоохранители, МИДы Беларуси и Украины, а также президент Беларуси Лукашенко - отреагировали на это событие. Об этом сообщила БЕЛТА.

"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии в Минск группа заселилась в один из отелей города, но затем покинула отель и переехала в один из санаториев Минского района. Ночью 32 человека силами КГБ и ОМОНа были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружена и задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных ведется проверка.

Белорусское агентство БЕЛТА опубликовало список имен задержанных "вагнеривцив". В поиске на сайте "Миротворца" можно найти около 30 из них. Правда половина появилась там после статьи БЕЛТА и дополнительной информации о них нет.

В то же время еще о части лиц, задержанных в Беларуси, есть более подробная информация. В частности, некоторые из них, по данным сайта, - воевали на стороне боевиков на Донбассе, причем среди них есть и граждане Украины.

Официальный Минск вызвал послов Украины и РФ на совещание, рассказал госсекретарь Совбеза страны Андрей Равка.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - заявил Равка.

Россия отреагировала на задержание боевиков ППК "Вагнер". Песков сообщил, что ребята просто опоздали на свой поезд, следуя за пределы Беларуси по своим делам. То есть - отверг все обвинения в подготовке провокаций в Беларуси во время выборов.

"Если бы осуществлялось переброски куда-то служащих частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные объяснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни с какой-то другой структуре такой информации мы не получали", - прокомментировал эти заявления Равка.

Он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил ряд задач по работе Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов Российской Федерации и Украины. Кроме того, поручено усилить оперативное прикрытие государственных границ.

"И в том числе границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, выявления лиц, пересекающих государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены... Что касается организационной структуры, у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет принят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", - подчеркнул глава Совбеза Беларуси.

Киев рассматривает возможность подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с сотрудниками частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил в среду заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Кривоноса, он уже обращался с этим вопросом в МИД Украины.

"А не рассмотреть ли нам такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом (это сделать). Это было бы неплохо", - сказал Кривонос.

Он считает, что "это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений".

И добавил: "И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны".

В свою очередь наемники ППК "Вагнер", чтобы избежать задержания, во время допросов апеллировали к тому факту, что они являются гражданами РФ, а также сообщали о службе "в прошлом" в силовых ведомствах России, объяснив, что это позволяет не привлекать их к уголовной или административной ответственности. Об этом говорилось в сюжете государственного канала "Беларусь 1".

Министерство иностранных дел Украины считает, что выявление боевиков ППК "Вагнер" в Беларуси свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. Соответствующий комментарий пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко по задержанию белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков обнародовала пресс служба министерства.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины в Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - говорится в комментарии.

Зеленко подчеркнула, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость.

"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - добавила дипломат.

Агентство БелТА сообщило, что Лукашенко заявил: сохранение Беларуси является более важной задачей, чем вопрос выборов президента.

"Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами самая важная задача. Вопрос выборов президента - второстепенное. Вопрос номер один, самое важное - сохранить страну", - заявил Лукашенко.







