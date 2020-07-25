Украина удивляет: с начала года зарегистрировано почти 400 рекордов

С начала этого года Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал почти 400 рекордов. Об этом сообщила УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"За полгода у нас зарегистрировано 393 рекорда", - сказала Ветрова.

По ее словам, сохраняется тенденция, что мужских рекордов больше.

"На около 25% мужчины регистрируется больше, чем женщины", - рассказала Ветрова.

Также она отметила, что количество рекордов за полгода откорректировано карантином.

"Мы ожидали больше рекордов, но в то же время, глядя на график, динамику, все равно наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила Ветрова.

Ветрова отметила, что во время карантина начала развиваться совершенно новая линейка рекордов, которая до сих пор была мало востребована - это рекорды онлайн.

"Мы регистрировали в среднем два рекорда онлайн в неделю в течение двух месяцев, когда работа велась удаленно. Это открыло совершенно новую линейку рекордов. Некоторые рекорды спешили сделать именно во время, в период карантина", - рассказала Ветрова.

Например, одна кондитерская компания зарегистрировала уникальный рекорд - дегустацию эклеров онлайн.

"То есть, каждый желающий, кто зарегистрировался, получал коробку эклеров, потом нужно было выйти в Zoom и одновременно с другими дегустировать эклеры. То есть, именно этот рекорд был актуален во время карантина", - сказала Ветрова.

Также по ее словам, был зарегистрирован рекорд, где люди онлайн готовили десерт.

Кроме того, она рассказала, что была проведена крупнейшая образовательная конференция онлайн.

Напомним, донецкий "Шахтер", с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой разнице по очкам между первым и вторым местом.

Как сообщалось, в Киеве 9 июля должны были фиксировать регистрацию рекорда "Самая большая женская натуральная грудь".



