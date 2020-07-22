Украинское кино покоряет мир: опубликован трейлер купленного Голливудом фильма Let It Snow

Появился трейлер украинского триллера Let it Snow режиссера Станислава Капралова, права на который накануне приобрел американский дистрибьютор Lionsgate.Ролик опубликован на Youtube-канале Solar Media Entertainment, сообщают Буквы.

Как сообщалось ранее, 29 июня американский дистрибьютор Lionsgate через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел права на кинокартину Let it Snow с актрисой Иванкой Сахно в главной роли.

Фильм был создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсерами – Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов; исполнительный продюсер – Марианна Новикова.

Сюжет киноленты разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.





И это не все хорошие новости об украинском кино в мире

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А в программу Венецианского кинофестиваля вошла украинская лента "Плохие дороги".

Это - дебютная режиссерская работа Натальи Ворожбит. До этого режиссер прославилась благодаря сценариям к телепроекту "Киборги" и "Поймать Кайдаша". Новый фильм она сняла на основе своей пьесы, которую хорошо знают любители театра.

Лента "Плохие дороги" расскажет историю военных и гражданских на Донбассе. Их жизни проходят по две линии разграничения, а рассказ о них ведется через призму психологических травм, полученных во время войны.

"Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно я взялась за режиссуру", - рассказала Наталья Ворожбит.

Фильм "Плохие дороги" выйдет на большой экран уже осенью 2020 года.







