Британия обвинила Россию в попытках украсть данные по вакцине от коронавируса

Пока Россия пытается всех уверить, что у неё уже есть вакцина от коронавируса, просто ещё недо исследованная, Великобритания бьёт тревогу, считая, что у неё воруют данные исследований, и делает это... Россия.

Великобритания "абсолютно уверена" в том, что российские спецслужбы пытались саботировать или получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19. Об этом утром в воскресенье сказал в эфире Sky News министр иностранных дел государства Доминик Рааб, передает УНН.

По словам Рааба, он "абсолютно уверен, что российские спецслужбы участвовали в кибератаке на исследования и разработки с целью саботажа или получения прибыли".

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно стараться найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности... Вы увидите, как мы привлекаем Россию к ответственности и следим за тем, чтобы мир знал природу предосудительного поведения, к которое она вовлечена", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу, Канаде и США и выразил обеспокоенность в связи с российскими кибератаками на разработчиков вакцины от COVID-19.