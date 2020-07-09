Реки Украины: волшебная древняя Рось

Украина пока ещё богата реками. Некоторые из них могут поспорить красотой и полноводностью с самыми известными водными артериями мира. Есть крохотные и неприметные, есть могучие или лениво-неторопливые. Но все они – украшение и спасение украинской земли. И Рось – одна из них.

Река Рось берёт своё начало в Погребищенском районе Винницкой области. Там, в заказнике «Зеленые криницы», три родника дали начало реке, которая из робкого ручейка постепенно превращается в большую широкую водную артерию, протекающую по Винницкой, Киевской и Черкасской областям. Именно в Черкасской области она впадает в Днепр.

В 70-х годах прошлого века эти места охранялись законом, но постепенно гидрографические сооружения разрушились, и только в последние годы им стали уделять некоторое внимание – чтобы сберечь истоки прекрасной реки.

Рось – правый приток Днепра, её длина – почти 350 километров. Это одна из самых длинных и красивых рек Украины.

Это очень древняя река. Многие исследователи связывают её название с названием Киевской Руси, а российские историки упорно пытаются привязать название реки к названию России. Но поселения на берегах Роси существовали задолго до появления Московии. По некоторым источникам, когда-то Рось называлась Красной рекой.

Река удивительна тем, что в некоторых местах её ширина (без вмешательства человека!) достигает нескольких километров, хотя есть и такие участки, где она становится совершенно узенькой – всего 10-15 метров и протекает через пороги.

Наш автор Василий Мартыненко из Белой Церкви проехал вдоль берегов Роси 16 километров, чтобы показать, как меняется ландшафт: берега реки абсолютно разные – правый высокий и крутой, состоящий из скальных пород, левый – низкий и пологий, именно там любят купаться местные жители. Погребище, Богуслав, Корсунь-Шевченковский, Володарка, Ракитное, Стеблов и, конечно же, Белая Церковь – населённые пункты, которые расположены вдоль Роси.

В бассейн реки Роси входят более тысячи малых рек, которые и питают её водой. А какие чудные названия есть среди них: Коза, Храбрая, Смотруха, Старая Синица…

Но сейчас Рось, фактически, в беде. Водозабор (а из неё берут воду Белая Церковь, Богуслав, Мироновка, Умань, Корсунь-Шевченковский – для этого построены 2200 прудов в бассейне реки) истощил запасы некогда очень полноводной реки, да и климат меняется. В жаркие летние месяцы уровень воды в Роси падает до маловодья, и к этому, к сожалению, приложил руку и человек – из-за несоблюдения правил работы некоторых предприятий водного хозяйства гидрологическая обстановка на Роси очень ухудшилась. Есть беды и другого порядка: неконтролируемый сброс сточных вод, распаханность берегов (да-да, появление «цивилизации» в избыточном количестве может угробить прекрасную реку окончательно), уничтожение речной фауны, браконьерство… Река перестала быть прозрачной, поскольку потеряла способность к самоочищению. А помощи от людей нет.

По большому счёту, берега Роси должны быть заповедными – они до сих пор поражают природным разнообразием , но об этом говорят только экологи, да и то – на местном уровне.

Красавица Рось величаво и плавно течёт по Центральной Украине, украшая окружающий мир и восхищая нас своей красотой. Не хотелось бы, чтобы через несколько десятков лет река, которая в давние времена была даже судоходной, превратилась в пересыхающее русло.

Александрина Кругленко, Киевская область, InfoKava

Фото: Василий Мартыненко, Белая Церковь