Украина по-прежнему космическая держава: "Циклон" и "Антарес" от КБ "Южный"

Украина не собирается сдавать позиции космической державы. Несмотря на кризис и проблемы, специалисты КБ "Южный" и сами сипытывают новые двигатели для ракет, и активно сотрудничают с НАСА, сообщает пресс-служба СНБО.

В Днепре, в КБ "Южном", завершен второй этап заключительных испытаний двигателя РД-861К для ракеты Циклон-4М. В испытания входили три серии по пять включений общей продолжительностью 1601,6 секунд. Видео испытаний опубликовало КБ Южное в YouTube.

"Испытания завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации", - сообщили в КБ.

Двигатель планируется использовать как маршевый на второй ступени новой ракеты Циклон-4М. Тест успешно проведен 26 июня на стенде Южмаша.

Циклон-4М - это 39-метровая с диаметром 4 м двухступенчатая ракета среднего класса для выведения грузов на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты.



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Украинские специалисты в США, группа сотрудников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД, с апреля работают над подготовкой к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" согласно графику. С помощью "Антареса" уже в сентябре этого года планируется доставить грузы на Международную космическую станцию по заказу NASA", - говорится в сообщении СНБО.

"19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс, вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще два украинских специалиста, и в ближайшее время ожидают прибытия еще трех специалистов из системы контроля заправки", - отмечается в сообщении.

Также организация перелета украинских специалистов, в частности в части принятия решений о предоставлении необходимых разрешений на вылет стала возможной благодаря в том числе поддержке и межведомственной координации совместных действий Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, в США запустили ракету-носитель, созданную при участии Украины.







