Коронавирус не отступает: самое важное на 10 июня

На утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 411 144 человека. В свою очередь, выздоровели 3 370 276 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире инфицировано 7 237 093 лиц.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 111 979 человек, Великобритании - 40 680, Бразилии - 38 406, в Италии - 34 043, Франции - 29 299 и Испании - 27 136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 979 411), Бразилия (739 503), Россия (484 630), Великобритания (290 581), Индия (276 146), Испания (241 966), Италия (235 561), Перу (199 696), Франция (191 523), Германия (186 506), Иран (175 927) и Турция (172 114).



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10 июня в Украине зафиксировано уже 28 381 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи. Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины.

Так, из 28 381 больного COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 525 инфицированных.

Вследствие болезни вообще умерли 833 человека, из них 23 - за последние сутки.

Также 12 769 человек выздоровели, за последние сутки - 357.







