"Броварская бандитская республика": мафия бессмертна

Утром 29 мая в городе Бровары Киевской области состоялись «разборки» со стрельбой, которые были вызваны переделом бизнеса. В уголовном события с обеих конфликтующих сторон участвовало до 100 бандитов, часть ранены и доставлены в больницу, 28 человек задержаны правоохранителями, остальные - в розыске. В отношении организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, сообщает пресс-служба МВД.

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Броварчани в місцевих групах розповідають, що стрілянина була недалеко від дитячого садочка і пишуть про повернення 90-х.

"У Броварах що оголошено БНР? Бандитську Народну Республіку?" - невесело жартує місцевий мешканець Роман Шевченко. Ці розбірки стали результатом непрозорого розподілення маршрутів між підприємцями з боку чиновників Київської області, додав він.



Розбиралися перевізники

На зустрічі з президентом Зеленським Арсен Аваков пообіцяв зробити організаційні висновки.

"Поліцейських там не було, це несподівана ситуація... Зараз закінчимо цю операцію (план-перехоплення. - Ред.), і у мене є великі питання по Броварській поліції. Тому що пропустити таке - це неприпустимо", - сказав він на зустрічі з президентом і прем'єр-міністром, яка відбулась з приводу інциденту.

Одна з груп прийшла з помповою рушницею, в тому числі, з "резинами" і дробовиками. Друга група - без зброї, найнята іншими, розповів подробиці пан Аваков.

"Почалося зіткнення, умовно кажучи, місцевих броварських перевізників, які до цього контролювали перевезення між Броварами та Києвом, і зовнішніми перевізниками, яким віддали тепер значну частину цих маршрутів", - додав керівник МВС.

Президент же так прокоментував подію: "Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті".

Поліція вже затримала 28 учасників стрілянини. Троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості, повідомив міністр внутрішніх справ.

Почато кримінальне провадження одразу за трьома статтями: про хуліганство, незаконе поводження зі зброєю та умисне пошкодження майна.

"Маршрути мають розподіляти законно і чесно, а не під килимом і за хабарі", - зазначив Антон Геращенко.

Користувачі соцмереж постять відео, як відбувалася стрілянина, обурюються, що злочинці стріляють просто серед білого дня у місті.



Мер каже, що попереджав облкерівництво

Нещодавно у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія, розповів мер міста Ігор Сапожко.

За його словами, це стосується саме міжміських маршрутів. Рішення про це ухвалювали у конкурсній комісії Київської облдержадміністрації. В ОДА нібито затвердили маршрут, який дублює вже діючий.

“Встановлено, що за напрямком „Бровари-Київ“ працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ „Союзавто“, та маршрут 706 ТОВ „Євроавтоальянс“, власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 з боку Києва”, — йдеться у повідомленні.

"Через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня", - зазначив мер Броварів у Facebook.

Він розповів, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна адміністрація, до якої влада міста зверталася з проханнями, щоб затвердити новий експрес-маршрут з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення проігнорували, каже мер.



Кришувальники: Чеботар і Поліщук

Однією зі сторін конфлікту є компанія-перевізник ПП А.Т.Н., яка належить зятю колишнього заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Чеботар був звільнений в 2015 році після скандалу з нападом на журналістів програми "Наші гроші". Вони зняли на відео елітні будинки дочки Чеботаря в с. Лісники під Києвом. А напав на журналістів зять Чеботаря - Олег Поліщук.

Про кришуванні Чеботарем транспортних перевезень раніше писав і журналіст Денис Бігус.

"Як виявилося, компанія А.Т.Н. займається транспортними перевезеннями. А за словами глави трансінспекціі - перепродажем ліцензій на перевезення. І Чеботар прикриває цей нехитрий бізнес. Ще сімейство годується з віджимання маршрутів. Чувак, який рейдернул маршрут каналу (компанія і сама-то непроста), тепер стоїть в охороні будинку Чеботаря", - писав на своїй сторінці в Facebook Бігус.

Транспортна компанія Поліщука зараз активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Для захисту цієї компанії і був притягнутий "місцевий кримінал".

Про ситуацію з переділом бізнесу 29 травня написав на своїй сторінці в Facebook і колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. На його думку, новий голова Київської ОДА (Василь Володін. - Ред.) "переділив" ліцензії на перевезення пасажирів. Як результат - "дискусія" продовжилася на вулицях Броварів.

"Реформи на марші. І ніякої корупції", - іронічно додав Луценко.



Розпочато кримінальні провадження

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

За місцем мешкання фігурантів тривають невідкладні обшуки. Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

“Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ”, — повідомили в МВС.

“...28 учасників цієї сутички вже затримано, 22-м висунуто підозри. Вилучено 16 одиниць зброї. Ми розраховуємо, що за підтримки Офісу Генерального прокурора завтра у судах їм буде висунуто безальтернативний арешт, і ці люди у майбутньому надовго сядуть у в’язницю. Аби у майбутньому не брати участь у таких сутичках на вулицях. А такий бандитський спосіб заробітку грошей, ніколи не повторювався”, — сказав Аваков.

Він зазначив, що причиною заворушень став конфлікт між двома перевізниками у Київській області. Між Броварами та Києвом щоденно курсує низка маршрутних таксі. Вартість квитка у середньому — 14 гривень. Це 600 тисяч гривень заробітку на день, а за рік — близько 220 млн гривень.

“Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень — легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізника, — ні. Саме за ці кошти для з’ясування відносин між собою вони найняли бандитів і „забили стрілку“, як у 90-ті, яка закінчилася стрільбою у житловому масиві Броварів. Троє учасників перестрілки зараз із вогнепальними пораненнями знаходяться у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Мені шкода, що більшість із них — це молоді хлопці, які вирішили побути найманцями та заробити по 800 гривень в день. Мій обов’язок зробити так, аби усі ці бандити сіли до в’язниці”, — додав Арсен Аваков.

Він також повідомив, що, через те, що кілька куль потрапили у вікна жителів міста, поліція кваліфікує цю сутичку, як тяжкий злочин, здійснений групою осіб.

“Щодо організаторів цих заворушення буде відкрито окреме провадження, окрім цього поліція перевірить прозорість тендерів на розподіл квот на перевезення посадовцями обласної влади, де інтереси перевізників ставляться, на жаль, вище за інтереси людей. Ми поінформували усі правоохоронні органи, деталі злочину знає Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наше завдання, аби всі, хто продемонстрував вседозволеність та став учасником злочину, отримали суворе покарання. Я особисто буду інформувати громадськість про деталі розслідування цієї справи”, — зазначив Арсен Аваков.

"Зараз в Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого у вчорашніх кримінальних розборках. Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих "тітушек" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці", - написав на своїй сторінці в Facebook Антон Геращенко.

Він зазначив, що судові засідання мають бути відкритими для суспільства і ЗМІ.

"Поліція на сьогодні встановила понад 60-ти учасників перестрілки включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного", - додав Антон Геращенко.

ИнфоКава по материалам СМИ



