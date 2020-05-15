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Вчера, 19:30
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Украина получит 1,2 млрд евро займа на борьбу с эпидемией

Европейский парламент выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса, пишет ЕП на своем канале УкрИнформТелега.

Голосование состоялось в пятницу, 15 мая, но результат объявили вечером в связи с дистанционной процедурой голосования и необходимостью подсчитать голоса.
За решение проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.
Перед этим Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы 1,2 млрд предусмотрены для Украины.
Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.
Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

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