Цены на продовольствие снижаются, производители понимают ситуацию

Украинские производители мяса и мясных продуктов не существенно, но все же снизили цены для потребителей внутреннего рынка. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в I квартале 2020 года отечественные производители уменьшили стоимость мяса и мясных продуктов, продаваемых в пределах Украины, на 1,9%.

При этом, повысили цены на мясо и мясные продукты, которые экспортируются за пределы Украины - на 0,6%.

Для сравнения, производители молока повысили цены на продукт для соотечественников - на 2%, производители хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 0,8%, производители сахара - на 2,7%.

Данные приведены по сравнению с предыдущим кварталом (IV квартал 2019 года).

Напомним, за время карантина спрос на курятину увеличился почти на четверть. Крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заверил, что обеспечит внутренний рынок продукцией в полной мере и не будет спекулировать на ценах.

"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что коронавирус не передается через пищу. Впрочем, эксперты советуют выбирать упакованную продукцию, в частности это касается и мяса.







