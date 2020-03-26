Комаровский считает, что вино и коньяк – противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке"

Вино и коньяк – это единственные противовирусные препараты, которые должны быть в каждой "аптечке". Об этом в своем видеоблоге рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие противовирусные препараты стоить иметь про запас, передает УНН.

"Из противовирусных ("препаратов") у нормального взрослого мужчины или женщины должно быть красное вино. Точно не помешает, если выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном.

Коньяк – не больше 50 грамм. Если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура", - отметил врач.

Комаровский уточнил, что при употреблении вина и коньяка важен сам процесс и настроение.

"Я рекомендую употреблять эти напитки именно так. Других противовирусных (средств - ред.) я вам держать не рекомендую", - подчеркнул он.

Напомним, как предупреждают врачи, в Украине нет противовирусных препаратов, которые имеют доказанную эффективность против коронавируса.

Также напомним, в США начали тестировать на людях экспериментальные лекарства от COVID-19.







