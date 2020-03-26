Новая таможня Украины отчиталась за 100 дней работы: уволили 500 сотрудников

Новая таможня отчиталась за 100 дней работы, отметив, что за это время заработало семь сканеров в пунктах пропуска, уволено более 500 сотрудников, запущена онлайн система жалоб. Об этом сообщает Гостаможслужба в Facebook.

Результаты работы новой таможни за 3,5 месяца таковы:



* заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном, сейчас все работают: время осмотра фуры в среднем сократился с 3-х часов до 7-15 минут;

* более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не попали в новую Гостаможслужбу - их уволили, состоялись первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей в Новой таможне. 283 кандидата приняли участие в 37 конкурсах: в среднем - 8 претендентов на одно место;

* разработали онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможки автомобиля;

* запустили онлайн-систему жалоб. Консультанты дают ответ в течение 5 дней. На сегодня в систему поступило 2038 обращений, 95% из них - проработаны;

* запустили интерактивный модуль аналитики. Сейчас он работает в тестовом режиме, здесь можно узнать, на работу какой региональной таможни жалуются больше всего;

* запустили систему онлайн-ориентировок совместно с правоохранительными органами: отныне СБУ может направить поручение провести таможенный досмотр товаров в электронной форме;

* провели первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи;

* все таможни объединяются в единое юридическое лицо;

* возобновили сотрудничество с донорами. Мы внедряем новые инфраструктурные проекты (в частности, +12 пунктов пропуска отремонтируем до конца года), качественные кадровые и функциональные изменения.



Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.







