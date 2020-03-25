Геращенко подозревает оптовиков в неоправданном завышении цен на продукты питания

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал в Антимонопольный комитет аналитическую информацию о звищени цены на продукты питания и овощи во время карантина. Об этом он сообщил в Facebook.

“Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию о оптовые компании, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, которые составляют основу продуктовой корзины простых украинцев”, — написал Геращенко.

Геращенко отметил, что в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара, для того чтобы много месяцев обеспечивать пропитание украинцев.

“Ожидаю начало антимонопольных расследований АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков”, — отметил Геращенко.

Также он опубликовал аналитику по завышением цен для того чтобы СМИ и общество могло контролировать ход и результаты расследования.



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Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министерству экономики осуществлять мониторинг цен на продукты в условиях карантинных по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Правительство даст поручение определить и по необходимости обновить перечень продуктов социального назначения. Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на такие продукты, которые являются товарами первой необходимости, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них", - сказал Шмыгаль.











