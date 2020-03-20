Почему эффект от маски как от дуршлага? Отвечает руководитель завода «Фильтр».

Уроженец Горловки Виталий Поляков - руководитель завода «Фильтр». Это предприятие уже 30 лет производит средства защиты органов дыхания. Свои.City попросили объяснить, чем медицинская маска отличается от промышленного респиратора и можно ли в Украине их приобрести во время эпидемии коронавируса.

- Одно из направлений нашей деятельности - это бактериологическая защита. Мы не производим медицинские маски, поскольку если говорить о защите человеческого организма от разного рода вирусов, то они всего лишь муляж. Эффект от них при сегодняшней угрозе коронавируса такой же, как от дуршлага. Коэффициент проницаемости медицинских масок достигает 99%. Как вы понимаете, защитят они только от слюней, которые могут исходить от вашего собеседника при разговоре.

Сейчас ажиотаж на рынке этих изделий лишь из-за неосведомленности населения. Причем не только о самом вирусе, но и о средствах предохранения от него. Никто не торопится донести до людей, что от вируса, бушующего сегодня во всем мире, защититься можно, как минимум, с помощью респиратора. И то не каждого.



Какие бывают респираторы?

Респираторы отличаются между собой степенями защиты. Таковых три: низкая, средняя и высокая. Защиту от вируса могут обеспечить респираторы второй и третьей степени. Даже в противогазах стоит фильтр третьего класса защиты, такой же, как и в респираторе.

Для здоровых людей предназначены респираторы с клапаном для облегчения выдоха. Для уже заразившихся ­ необходимы респираторы без клапана второй и третьей степени защиты. Но даже и респиратор первой степени защиты в пятьдесят раз эффективнее обычной медицинской маски.



К сожалению, респираторы в аптеках вы не купите.

Продают их, как правило, в строительных супермаркетах. Хотя до недавних пор они и там не пользовались большим спросом. В основном наша компания отгружает средства защиты металлургическим и угольным предприятиям. В последнее время продукцию активно покупает Китай, сами понимаете, в связи с чем. Дело в том, что в условиях эпидемии расход респираторов составляет одну единицу в день на каждого человека. Столкнувшись с проблемой, китайцы поняли, что они абсолютно не подготовлены к подобным катаклизмам.



Сколько респираторов нужно Украине?

Теперь можете примерять на нашей стране, насколько подготовлены мы. Ориентировочно на рынок Украины отпускается 30 млн. единиц защитной продукции в год. Основной потребитель - это предприятия. В розницу поступает мизер.

Сейчас потребность Украины для эффективной защиты от какой­-либо инфекции, не только коронавируса, 30 млн. защитных масок в день. Подчеркну - в день, а не в год. Повторюсь, респиратор нужно менять ежедневно, если вы хотите действительно быть в безопасности. В связи с этим и возникает дефицит. Во­-первых, люди стали ответственнее относиться к своей безопасности. Во-вторых, средств защиты производить больше не стали. К такому росту отечественные производители физически не готовы, даже при ажиотажном спросе. Ведь отрасль со времен независимости была вне особого внимания государства.



Не говоря уже о том, что государство должно быть неким буфером, функции которого оно не выполняет.

Так, Министерство чрезвычайных ситуаций обязано иметь стратегический запас как минимум по одному респиратору на каждого жителя страны на случай всеобщего карантина. По моей информации, как активного участника этого рынка, подобного подхода нет и близко. Мы рассчитываем на «авось». Не говоря уже о том, что в критических случаях (не дай Бог подобные настанут), люди не должны бегать по магазинам в поисках средств защиты органов дыхания, а получать их бесплатно.

Как действовать в условиях ажиотажа?

Ажиотаж, созданный самими людьми при полном информационном попустительстве государства, привел к отсутствию товара и необоснованному взвинчиванию цен на него. Так, медицинская маска, стоившая 30 копеек, сегодня доходит до 12 гривен. Респираторы, цена которых от 5 до 12 гривен, в интернет- магазинах предлагают по 300-­400. И это при том, что производители «отгружают» респираторы второго класса по одному доллару, третьего – по два. Сами посчитайте, какой заработок у дельцов, наживающихся на народной панике.



Если учесть, что в процессе медицинской реформы предусмотрено закрытие туберкулезных диспансеров, закрытие больниц с вирусными отделениями, сокращение карет скорой помощи, то перспектива нас ждет очень не радужная. Государство продолжает игнорировать необходимость увеличения объемов производства средств защиты органов дыхания. Государственных заказов ни у нас, ни у наших коллег как не было, так и нет. Есть отдельные тендера от больниц, железной дороги, но централизованного решения подобной проблемы не намечается, по крайней мере в ближайшей перспективе. Сейчас я не сетую на положение дел предприятия. Заказов и, соответственно, работы в последние дни добавилось многократно, но за державу, как говорится, обидно.







