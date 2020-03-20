Какие прогнозы дают ученые по коронавирусу

Украинская правда почитала западные СМИ, чтобы посмотреть что пишут о Covid-19 там. Оптимизма мало, но что есть, то есть. Вот несколько веских мнений весомых людей, которые якобы знают, о чем говорят.

1. На "карте распространения коронавируса" речь идет не о фактических случаи заболевания, а о диагностированных. А случаев заболевания может быть гораздо больше. У некоторых людей симптомы могут быть почти незаметными, или отсутствовать, поэтому они даже не задумываются над тем, чтобы сделать тест. Такие больные не осознают, что переносят вирус.

2. ВОЗ считает, что от коронавируса умирает около 3,4% людей. Ученые предполагают, что через незаметные симптомы фактическое количество зараженных ощутимо больше официальных цифр, то есть сопоставим процент смертности будет ниже.

3. В феврале, когда эпидемия только начинала набирать обороты за пределами Китая, звучали предположения о 60-80% населения планеты, которое может заразиться. Сейчас ученые говорят о 40-70%. На риск смерти пациента влияют различные факторы, в том числе место, где он проходит лечение, возраст и состояние здоровья.

4. Недавно ученые смоделировали развитие ситуации, предусмотрев 7 различных сценариев и опираясь на предыдущие вспышки различных заболеваний. Благоприятный вариант показал гибель 15 млн человек, худший - более 68 млн. Это может произойти в течение мучительных 6-12 месяцев, или может распространиться на более управляемые несколько лет.

5. Експерты прогнозируют, что Covid-2019 не исчезнет, ​​но сотен смертей ежедневно, как сейчас, не будет, ведь укоренившиеся заболевания ведут себя иначе, чем новые. После первой волны уязвимых людей станет меньше, то есть меньше и потенциальных жертв вируса.

6. Поэтому события могут развиваться по-разному. Американский Business Insider, например, описывает 3 вероятные сценарии: а) вспышка никогда не закончится; б) усилиями в сфере здравоохранения вирус будет остановлен; в) будет изобретена вакцина.

7. Разработкой вакцины занимается 53 фармацевтические и исследовательские компании или группы, еще 17 организаций ищут эффективную терапию. 16 марта в США началось первое испытание вакцины на людях. Хоть это и вселяет большую надежду в борьбе с болезнью, но может пройти год или полтора, прежде чем вакцина станет доступной.







