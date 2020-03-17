Хроника 17 марта: новый прокурор, новые законы и прогноз на пандемию

Этот день начался рано и был наполнен малоприятными событиями до самого позднего вечера. Главное - пандемия короновируса продолжается и усугубляется. Растёт количество пострадавших и в Украине. Но жизнь есть и кроме короновируса...





🔸 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 3 летальных: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).

Из обнаруженных сегодня: Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, который был за границей; Черновицкая обл. (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей возрастом год и 10 месяцев и 6 месяцев, все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.





🔸 В России умер идеолог «русского мира» Эдуард Лимонов. Писателю-украинофобу было 77 лет.





🔸 Боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом. Он был многократным призером чемпионатов Украины

🔸 На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ. Оккупанты выпустили 15 мин.





🔸 В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома.





🔸 Карантин в Украине могут продлить на неопределенный срок, заявил главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, все текущие мероприятия делаются с превентивной целью. Возможность продления карантина будет рассматриваться ближе к дате завершения действующего срока карантина. Все будет зависеть от общей ситуации в Европе.





🔸 Рада приняла закон о предотвращении распространения коронавируса, который предусматривает штрафы и даже лишение свободы в случае нарушения правил карантина.



🔸 Рада назначила и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову на должность генпрокурора.



🔸 Парламент назначил Игоря Петрашко министром экономики.



🔸 Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина через коронавирус. Коротко о его положениях: с 1 марта по 30 апреля предполагается освободить от уплаты ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью; временно отменятся штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ; отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю; до 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты; на 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев"; до 31 мая предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.





🔸 Пенсионерам, которые получают меньше 5000 гривен, планируется доплата в 1000 гривен: граждане освобождаются от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля; также вводится помощь для тех, кто заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.





🔸 УЕФА перенесла Евро-2020 на лето 2021, чтобы дать европейским лигам возможность завершить сезон в условиях пандемии коронавируса.





🔸 Добрые ученые смоделировали развитие ситуации с пандемией коронавируса, предусмотрев 7 различных сценариев и опираясь на предыдущие вспышки различных заболеваний. Благоприятный вариант показал гибель 15 млн человек, худший - более 68 млн. Это может произойти в течение мучительных 6-12 месяцев, или может распространиться на более управляемые несколько лет.



ИнфоКава по материалам СМИ







