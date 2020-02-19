На Донбассе находится более 25 тыс. российских военных - Загороднюк

На Донбассе находится более 25 тыс. российских военных, но эта цифра постоянно меняется. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время общения с журналистами, передает УНН.

На вопрос журналиста, какая на сегодня численность российских войск на востоке Украины, Загороднюк ответил: "Это изменяемая ситуация ... Мы видим, что больше чем 25 тысяч, точно".

Кроме того, он добавил, что Украина знает обо всех планах России по наращиванию военных сил.

"Мы знаем обо всех планах России по наращиванию и вообще по развитию своих способностей в европейской части Российской Федерации. Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной нам информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил", - пояснил министр.

Он сказал также, что Мюнхенский "план мира в Украине" является абсолютно неформальным документом.

"Наша позиция, что этот документ является абсолютно неформальным. Он не отвечает политике Украины, он не соответствует политике НАТО, он не соответствует политике наших ключевых партнеров. То есть, он вообще не соответствует ничьей политике. Поэтому мы его не рассматривали всерьез", - отметил Загороднюк.

Кроме того, он добавил, что этот документ не соответствует никаким планам, которые есть в Украине.

"Он появился в медийном пространстве, мы на него посмотрели, мы сказали, что мы не понимаем, кто его составлял, какими данными оперировались при его составлении, какими были политические амбиции людей, которые его составляли. Мы на него просто не обратили внимание и двигались своим путем ... Он никоим образом не соответствует никаким планам, которые есть в нашем государстве, или в каких-то других наших государствах-партнерах", - подчеркнул министр.

Как сообщал ранее, на сайте Мюнхенской конференции появился план "12 шагов для мира в Украине", разработанный при участии представителей РФ.

В свою очередь, МИД Украины раскритиковал этот "план мира в Украине". А потом - сам документ этого "плана" исчез с сайта конференции.

Также сообщалось, что группа американских экспертов считает, что план "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", который недавно обнародовали на сайте Мюнхенской конференции, частично соответствует тезисам Кремля.







