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Культура / Кино
12-02-2020, 16:00
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Киевлянка получила Оскар за лучший короткометражный фильм

Премию Оскар за лучший документальный короткометражный фильм - об афганских девочках - получила украинка Елена Андрейчева. Церемония награждения состоялась 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили Оскар за фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)" / "Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)".

В картине речь идет о девочках, живущих в столице Афганистана Кабуле, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде. Отметим, что что в Афганистане не допускается девочкам и женщинам заниматься спортом.

Елена Андрейчева родилась в столице Украины, сейчас живет в Лондоне. Девушка снимает документальные фильмы с 2006 года.

Источник: korrespondent



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