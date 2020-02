Киевлянка получила Оскар за лучший короткометражный фильм

Премию Оскар за лучший документальный короткометражный фильм - об афганских девочках - получила украинка Елена Андрейчева. Церемония награждения состоялась 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили Оскар за фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)" / "Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)".

В картине речь идет о девочках, живущих в столице Афганистана Кабуле, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде. Отметим, что что в Афганистане не допускается девочкам и женщинам заниматься спортом.

Елена Андрейчева родилась в столице Украины, сейчас живет в Лондоне. Девушка снимает документальные фильмы с 2006 года.

Источник: korrespondent