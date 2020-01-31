В Британии спасли толстую сову, которая переела мышей

В Великобритании спасли сову, ее нашли в канаве и посчитали, что она ранена, и потому не может летать. Однако оказалось, что птичка просто слишком толстая, а потому не могла взлететь, сообщил центр спасения птиц.

В Саффолкськом приюте для сов, который базируется в Стонхем Аспали, рассказали, что птицу привез местный землевладелец. Когда взвесили птичку, она оказалась примерно на треть тяжелее, чем характерно для взрослого здорового самки маленькой совы.

Там добавили: "Очень необычно, что дикая птица смог естественным путем набирать столько веса".

Главный смотритель птиц Руфус Самкин объяснил, что там, где ее нашли, очень урожайная земля. Также сейчас мягкая зима, а вокруг много еды - полевок и мышей.

"Мы считаем, что она просто переедала", - добавил он.

Сову посадили на диету, она потеряла от 20 до 30 г за пару недель, когда персонал контролировал ее потребления пищи.

"Мы можем увидеть ее снова, но надеемся, что не увидим", - сказал господин Самкин. - Надеемся, она научилась держать свой вес в норме, чтобы спасаться от хищников или желающих ее поймать".

Источник: bbc







