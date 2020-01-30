Секреты приготовления вкусного кофе

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с тем, что кофе – самый популярный бодрящий напиток, имеющий огромное количество поклонников. Ведь действительно вкусный и правильно приготовленный кофе с легкостью поможет: проснуться утром; сохранить бодрое самочувствие на протяжении всего дня; поднять даже самое унылое настроение; добавить в жизнь ощущение полноты бытия.

Правда вот печальный факт, далеко не у всех почему-то получается сварить действительно вкусный черный ароматный напиток.



Натуральный кофе – самый вкусный напиток

Может для кого-то мы сейчас откроем секрет, но такие понятия как «растворимый кофе» и «вкусный кофе» – это два совершенно разные и при этом исключающие друг друга понятия. Растворимый вариант напитка – это прекрасный выход на экстремальную ситуацию, когда кроме него под рукой больше ничего нет.

Именно поэтому, в любом другом случае лучше всего сосредоточиться на натуральном кофе о котором мы сегодня и поговорим. Его готовят исключительно из высококачественных кофейных зерен, заранее обжаренных и смолотых по всем необходимым правилам. Ну и конечно куда же без кофе, который сварили вручную: ведь бариста-профессионал соревноваться с кофеварками и кофемашинами принципиально не будет.



Залог успеха – свежезаваренный кофе

Если человек не является специалистом в кофе, то, как правило, сорт кофе для него не имеет никакого значения. Многие неискушенные люди отдают предпочтение ароматизированному кофе и с сахаром. В частности, наиболее популярные напитки с ароматами:

шоколада;

вишни:

ванили;

корицы;

разных орехов.

Истинный же ценитель или как его еще называют «кофеман» обращает особое внимание на:

сорт кофе;

степень обжарки зерен;

степень помола;

плотность пенки.

Как и среди любителей вин есть так называемые снобы, так и среди настоящих кофеманов их будет ничуть не меньше. Но как бы там ни было, а самое главное – это конечно же покупка хорошего и качественного кофе.

На что стоит обратить внимание в процессе покупки кофе?

Есть несколько важных моментов, соблюдение которых поможет выбрать и в результате употреблять стоящий напиток.

Для начала необходимо запомнить: ни в коем случае не покупайте кофе, который находился недалеко от ламп, освещающих витрину. Почему, спросите вы? Все довольно просто: тепло и свет – губительные для кофе факторы, которые ничего хорошего собой не принесут.

Следующее на что нужно обратить внимание – свежесть кофе. Покупайте самый свежий который только получится найти. Не поленитесь и хорошенько поищите среди пакетов тот, содержимое которого самое свежее. Ценителям напитка, знающим толк в качественной обжарке, предлагаем взять зеленый кофе. Таким образом вы каждый раз сможете баловать себя самым свежайшим черным напитком.

Кстати, совет всем на будущее: приобретенный кофе необходимо хранить в полностью герметичной таре. И помните, что недельный запас кофе – очень хорошо, стратегический запас кофе на несколько месяцев, а то и год вперед – очень плохо. Не упускайте возможность употреблять свежее и качественное.

Покупайте 100% арабику. Ведь робуста – сорт, отличающийся более грубым и кисловатым вкусом, которые плюс ко всему еще и содержит больше кофеина.

Не следует молоть кофе так сказать «про запас». Поскольку молотый напиток имеет свойство терять свои вкусовые и ароматные характеристики. Именно поэтому стоит класть в кофемолку максимум зерен на одну-две чашки напитка.

Если вы завариваете кофе в турке, простом ковшике или джезве, молоть зерна необходимо очень тонко.



Как сварить кофе правильно

После того как вы завершили помол зерен, сразу же необходимо приступить к приготовлению напитка. Не стоит откладывать с этим, ведь как мы уже упоминали ранее, в результате длительного контакта кофе с воздухом, утратятся его вкусовые и ароматные характеристики.

Итак, берите турку и налейте туда чистой воды с родника. Затем всыпьте две чайные ложки кофе (одна порция) ну и если хотите, то 1-2 ложки сахара. Вода должна доставить до самого горлышка турки. Напиток варится на малом огне. В идеале для этого используют раскаленный песок, но поскольку на кухне нет такой возможности, то просто варите на медленном огне.

Если вы не хотите испортить конечный вкус напитка, ни в коем случае не используйте для его приготовления хлорированную воду, которая течет у вас из-под крана. Самый лучший вариант – чистая вода. Дистиллированная – не подходит, особенно если вы не желаете существенно обеднить конечный вкус напитка.

Когда увидите, что кофе закипает и поднимается пенка, убирайте турку с огня. Подождите пока напиток немного «успокоится» (а именно когда пена осядет) и повторите процедуру три раза. Все! Кофе готов! Теперь его можно разливать по чашкам и смело наслаждаться.



Кофе и эксперименты с ним

Многие люди любят добавлять ко вкусу кофе разные добавки, тем самым немного изменяя его вкус. Так, например, в турку они добавляют:

корицу;

ваниль;

молотую гвоздику;

какао;

соль;

черный перец;

свежий чеснок.

Самой популярной из всех вышеупомянутых добавок принято считать конечно же морскую соль. Если желаете добавить в напиток остроты, просто используйте корень имбиря. Пикантности придаст бадьян. Неимоверно вкусный кофе получится если, например, варить его с размолотым грецким орехом или фундуком. Как замену сахару иногда используют мед.

Но, честно говоря, если купить кофе действительно качественный и настоящий, то ему не нужны никакие усилители вкуса. Если очень хочется, то можно просто добавить в него молока или сливок.

Источник: 061.ua







