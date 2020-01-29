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Вчера, 20:00
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Короновирус пугает людей и они защищаются, как могут

В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Кроме того, выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью КНР, где вирус не был распространен.

Испуганные жители Китая защищаются от коронавируса 2019-nCoV как могут. Специальных костюмов у них нет, масок не хватает и люди идут на отчаянные меры: стараются спастись с помощью пластика. В публичных местах, таких как метро, аэропорты, супермаркеты, часто можно видеть людей в полиэтиленовых пакетах или с большими бутылками на голове.

Эти кадры вызвали ажиотаж в сети и массово распространяются пользователями.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Германию, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию.

Паники в мире пока нет, но ситуация напряженная.

Источник: dailymail



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