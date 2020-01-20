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Вчера, 13:00
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День Соборности Украины

Украина 22 января отмечает День Соборности. Это рабочий день и в 2020 году он выпадает на среду, самый разгар рабочей недели.

Ежегодно праздник День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР).

В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.

22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как "Акт злуки – акт объединения украинских земель", был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы.

Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Один из ярких примеров – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

Источник: segodnya



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