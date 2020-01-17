Очередной украинский полит-"гейт": слежка за послом США

После публикации материалов о возможном незаконном слежении на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович Министерство внутренних дел обратилось в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой предоставить информацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

"В МВД приняло к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежении на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович ... В соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США ... МВД обратилось к ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что "министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании".

"Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество", - отметили в министерстве.

Напомним, Комитет по разведке Палаты представителей на этой неделе опубликовал заметки и другие документы, в которых содержится информация о том, что, в частности, во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней возможно осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказам граждан США.







